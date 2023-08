Concurso de Produção de Texto vai premiar estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo

Incentivar o gosto pela leitura e pela escrita entre estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo é a meta do Concurso de Produção de Texto, iniciativa que premia os três melhores trabalhos em poesia e conto.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), a edição 2023 do concurso foi apresentada nesta quarta-feira, 30, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Penedo (Sindspem).

O regulamento prevê que os textos serão produzidos na sala de aula, com orientação prévia aos estudantes sobre as características da poesia e do conto. Cada escola da rede pública municipal pode inscrever três trabalhos em cada categoria, até o final de outubro.

O resultado do Concurso de Produção de Texto da Semed será divulgado em novembro, quando os autores dos melhores trabalhos serão premiados. O primeiro lugar em cada categoria vai ganhar um notebook, o segundo um telefone celular e o terceiro um tablet, com medalha de participação distribuída para todos os inscritos.

“É compromisso da gestão Ronaldo Lopes e João Lucas ter estudantes como protagonistas na educação, por isso estamos incentivando, de forma inédita, premiar os melhores textos nesta edição do concurso”, ressalta o Secretário de Educação Luciano Lucena.

O incentivo atual pode formar novos valores literários, avalia o gestor da Semed. “Pensando de forma ousada, visamos nossos estudantes participando, futuramente, como autores na FliPenedo e em outras feiras literárias de nível estadual e nacional”, avalia Luciano, representado na solenidade por Yanne Mártyres, Superintendente da Semed; Keith Guimarães, Coordenadora Pedagógica da Semed; e Crismélia Temóteo, Coordenadora do Concurso de Produção de Texto da Secretaria Municipal de Educação de Penedo.