Concurso do Tribunal da Justiça anuncia edital com salários acima de R$ 23 mil

Mais um concurso do Tribunal da Justiça chegando. Dessa vez, o edital anuncia salários acima de R$ 23 mil.

A dispensa de licitação da banca foi liberada, com isso, o edital torna-se iminente. A FGV- Fundação Getulio Vargas- será a empresa responsável pela seleção. Vale lembrar que as oportunidades são para o Tribunal de Santa Catarina.

As vagas são para juiz substituto. Além de superior em direito, o interessado precisa comprovar três anos de atividade jurídica.

Sobre faixa etária, as inscrições poderão ser realizadas por pessoas menores de 65 anos. Depois da assinatura do contrato, o edital será liberado.

Ofertou o total de 30 vagas e aconteceu em 2022. Sobre as etapas, os candidatos realizaram as seguintes fases:

A prova objetiva contou com 100 questões.

Mais um concurso do Tribunal de Justiça anuncia que as inscrições estão abertas para 50 vagas. As oportunidades são imediatas e formação de cadastro reserva.

As vagas são para Goiás. Os interessados poderão se inscrever às 16h de 21 de agosto e se encerra às 16h de 4 de outubro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.conhecimento.fgv.br. A taxa de participação custa R$ 306,17.

Vagas concurso do Tribunal de Justiça

As vagas são para juiz substituto que deve seguir estes requisitos:

bacharéis em direito com experiência mínima, após a graduação, de três anos em atividade jurídica, além de idade até 65 anos.

37 vagas são para ampla concorrência, as demais oportunidades serão divididas da seguinte forma:

10 para negros;

3 para pessoas com deficiência;

2 para indígenas.

Como serão as provas do concurso TJ GO?

O concurso será dividido em várias etapas. Entretanto, a prova objetiva está marcada para 17 de dezembro e conta com o total de 100 questões sobre as seguintes disciplinas

direito civil;

direito processual civil;

direito do consumidor;

direito da criança e do adolescente;

direito penal;

direito processual penal;

direito constitucional;

direito eleitoral;

direito empresarial;

direito tributário e financeiro;

direito ambiental;

direito administrativo;

direitos humanos;

noções gerais de direito e formação humanística.

Outras etapas do concurso TJ GO

As outras fases do concurso TJ GO são:

duas provas escritas (uma discursiva e outra prática), exames de saúde e psicotécnico, avaliação oral e análise de títulos.

Na avaliação das provas, estando correta a resposta, considerar-se-á em cada questão: o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição

Segundo o edital, o candidato poderá consultar legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial.

Material de uso permitido:

a) legislação não comentada, não anotada e não comparada;

b) códigos;

c) decretos;

d) resoluções;

e) instruções normativas;

f) portarias;

g) índice remissivo, exceto índices remissivos que contenham trechos de

súmulas;

h) regimento interno dos tribunais e dos conselhos;

i) leis de introdução dos códigos;

j) exposições de motivos dos códigos

A Prova Prática consistirá na lavratura de 2 (duas) sentenças, uma criminal e outra cível, em dias distintos.

Na Prova Prática de Sentença, exigir-se-á, para aprovação, nota mínima de 6 (seis) pontos em cada uma delas, sendo a nota de cada sentença atribuída entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos e a nota da Prova escrita Prática de Sentença obtida pela média aritmética das notas obtidas nas sentenças criminal e cível.

De acordo com o edital, o candidato aprovado na Segunda Etapa do Concurso deverá solicitar a inscrição definitiva no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da convocação, mediante requerimento, cujo modelo será disponibilizado no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjgo2023, em momento oportuno.