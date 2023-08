Concurso do Tribunal de Contas com salários de R$ 15 mil vai sair nos próximos dias

Mais um grande edital aguardado. Dessa vez, o concurso do Tribunal de Contas de São Paulo está no ranking dos certames mais esperados até o momento.

As oportunidades serão para médio e superior e os salários se aproximarão de R$ 16 mil. A seleção já conta com banca organizadora.

A FGV será a empresa responsável. Sobre as oportunidades, serão para os cargos de Auxiliar Técnico da Fiscalização (médio), com inicial de R$ 7,2 mil, e Agente da Fiscalização (superior), com inicial de R$ 15,9 mil, ambos na área de Tecnologia da Informação.

Como foi o último concurso do Tribunal de Contas

O último edital do concurso TCE SP foi anunciado em 2017 e ofertou as seguintes oportunidades:

133 vagas para o cargo de agente de fiscalização, sendo 97 para agente de fisalização e 36 para agente de fiscalização na área de administração, ambos com necessidade de formação em áreas específicas.

Os salários iniciais foram de R$ 12.984,88 e o certame contou com a Vunesp como banca. A prova contou com 80 questões e foi dividida da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 40 questões

conhecimentos específicos – 40 questões

Já no ano de 2015, o órgão realizou uma seleção para o preenchimento de 125 vagas para o cargo de auxiliar de fiscalização financeira, com inicial de R$ 4.606,80 . Neste caso, a banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Foram 70 questões divididas do seguinte modo:



conhecimentos gerais – 30

conhecimentos específicos – 40

Outros concursos TCE

O concurso TCE PA ( Tribunal de Contas do Estado do Pará) vai ter novo edital em breve. O certame foi autorizado nesta terça-feira, 08 de agosto.

Apesar de que ainda não foram divulgados cargos e vagas que serão ofertados no novo edital, é grande a expectativa para o concurso.

A portaria autorizativa deve sair nos próximos dias. Somente com este documento é que dará início a escolha da comissão do concurso TCE PA.

Logo em seguida, a banca organizadora vai receber as inscrições e viabilizar as etapas no certame.

Último concurso do Tribunal de Contas PA

O último edital foi liberado em 2016. Ao todo foram ofertadas 95 vagas em todos os níveis de escolaridade. O Cebraspe foi a empresa organizadora. Confira as vagas para médio e superior:

Para médio do concurso TCE PA

auxiliar técnico de controle externo nas áreas administrativa – 10 vagas

auxiliar técnico de controle externo na área de informática – 2 vagas

Para nível superior

auditor de controle externo: educacional – 2 vaga

procuradoria – 3 vagas

administrativa – administração – 2 vagas

arquitetura – 1 vaga

clínica médica – 1 vaga

contabilidade – 2 vagas

direito – 2 vagas

economia – 1 vaga

enfermagem – 1vaga

engenharia civil – 1 vaga

engenharia elétrica -1 vaga

estatística – 1 vaga

fisioterapia – cadastro reserva

gestão de pessoas -1 vaga

odontologia -1 vaga

psicologia – 1 vaga

serviço social -1 vaga

comunicação – jornalismo – 1 vaga

publicidade -1 vaga

fiscalização – administração – 6 vagas

arquitetura -2 vagas

ciências atuariais – 1 vaga

contabilidade -8 vagas

direito – 24 vagas e cadastros

economia – 6 vagas

engenharia ambiental e sanitária -3 vagas

engenharia civil – 3 vagas

engenharia elétrica – cadastro

estatística – 1 vaga

informática – administrador de banco de dados – cadastro

analista de segurança – 1 vaga

analista de sistema – 1vaga

analista de suporte – cadastro

web design – 1 vaga

planejamento – administração – 1 vaga

economia – 1 vaga