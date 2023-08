Concurso Ebserh aumenta número de vagas e anuncia estrutura das provas

O concurso Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) anuncia que o número de vagas sofreu um acréscimo.

Antes, estavam previstas 681 vagas, agora, contam com 688 vagas. A empresa ainda ressalta que poderá ocorrer variação no quantitativo das oportunidades em até 25%.

Vagas concurso Ebserh

As novas informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 30 de agosto. Ao todo serão 3 editais, sendo um para área Médica, um para área Assistencial e um para área Administrativa. Confira a distribuição:

edital para Área Médica: 548 vagas;

edital para Área Assistencial: 106 vagas; e

edital para Área Administrativa: 34 vagas.

Sobre escolaridade, para as áreas Assistencial e Administrativa serão exigidos os níveis médio e técnico. Os cargos de nível superior serão contemplados nas três áreas: Assistencial, Administrativa e Médica.

Como serão as provas?

As provas serão divididas da seguinte forma:

1ª fase – Prova Objetiva e podendo ter questões discursivas ou redação. O modelo de prova deverá ser de múltipla escolha (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova Objetiva e podendo ter questões discursivas ou redação. O modelo de prova deverá ser de múltipla escolha (de caráter eliminatório e classificatório); 2ª fase – Avaliação Curricular de Títulos e de Experiência Profissional (de caráter classificatório).



A área administrativa será:

1ª fase – Prova Objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e Prova Discursiva ou Redação (de caráter classificatório);

Prova Objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e Prova Discursiva ou Redação (de caráter classificatório); 2ª fase – Avaliação Curricular de Títulos e de Experiência Profissional (de caráter classificatório).

O horário das provas também será diferente. Nível médio pela manhã, nível superior, à tarde.

A prova discursiva, para área Administrativa de nível superior, poderá conter até duas questões consistindo na elaboração de textos dissertativos e /ou descritivos, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema que deverá estar relacionado aos Conhecimentos Específicos de cada especialidade, de acordo com o termo de referência.

A fase discursiva para nível médio consistirá na elaboração em uma redação de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema relacionado aos Conhecimentos Básicos e Atualidades.

Lista de instituições

Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) — São Luiz/MA;

Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI) — Teresina/PI;

Complexo Hospitalar da UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio CH-UFC/HUWC-UFC) — Fortaleza/CE;

Complexo Hospitalar da UFC (Maternidade Escola Assis Chateaubriand CH-UFC/MEAC-UFC) — Fortaleza/CE;

Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT) — Araguaína/TO;

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN) — Santa Cruz/RN

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN) — Natal/RN;

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) — Natal/RN;

Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) — Recife/PE;

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB) — João Pessoa/PB;

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF) — Petrolina/PE;

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG) — Campina Grande/PB;

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG) — Cajazeiras/PB;

Hospital Universitário da UFS (HU-UFS) — Aracaju/SE;

Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) — Lagarto/SE;

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) —Salvador/BA;

Maternidade Climério De Oliveira (MCO-UFBA) — Salvador/BA;

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL) — Maceió/AL;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares — Brasília/DF;

Demais hospitais

Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) — Brasília/DF;

Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) — Goiânia/GO;

Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF) — Juiz de Fora/MG;

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO) — Rio de Janeiro/RJ;

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF) — Niterói/RJ;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES) — Vitória/ES;

Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) — Belo Horizonte/BH;

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) — Dourados/MS;

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) — Campo Grande/MS;

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT) — Cuiabá/MT;

Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) — Uberaba/MG;

Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCAR) — São Carlos/SP;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Maternidade Victor Ferreira do Amaral CHC-UFPR (MVFA-UFPR) — Curitiba/PR;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Hospital de Clínicas da UFPR CHC-UFPR (HC-UFPR) — Curitiba/PR;

Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC) — Florianópolis/SC;

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM) — Santa Maria/RS;

Hospital Escola da UFPel (HE-UFPel) — Pelotas/RS;

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG) — io Grande/RS;

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM) — Manaus/AM;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza CHU-UFPA/HUBFS) — Belém/PA;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário João de Barros Barreto CHU-UFPA/HUJBB) — Belém/PA;

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) — Macapá/AP;

Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) — Uberlândia/MG.

Salários concurso EBSERH

Os salários variam a depender do cargo e da carga horária específica. Veja:

Nível técnico 24h semanais: R$ 2.502,87; 36h semanais: R$ 3.754,29; e 40h semanais: R$ 4.171,99.

Nível superior Enfermeiro – 36h semanais: R$ 7.715,96; Médico – 24h semanais: R$ 9.973,13; 40h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 19.614,63; 30h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 10.564,32; e Jornalista – 25h semanais: R$ 4.541,26.



Além das remunerações, os servidores do concurso EBSERH ainda receberão os seguintes benefícios:

Auxílio alimentação: R$ 563,16

Auxílio pré-escolar: R$ 183,72

Auxílio a pessoa com deficiência (para colaborador cujo filho ou dependente seja pessoa com deficiência): R$ 207,48

Assistência médica e odontológica.

Quando vai sair o edital do concurso EBSERH?

De acordo com estimativas oficiais, o edital será liberado no segundo semestre de 2023. Já as provas deverão ser liberadas respeitando o prazo máximo de dois meses após a divulgação do documento.

Vale lembrar que há previsão orçamentária para a seleção, segundo o último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, documento feito entre Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal e Receita Federal.

O projeto previsto é de R$ 28 milhões, entretanto, precisou ser realizada uma justificativa para acréscimo estimado. O órgão também destacou que a demanda e necessidade de novas contratações se tornou ainda maior durante a pandemia do Covid-19.