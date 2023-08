Concurso Educação abre inscrições para vários cargos

Mais um concurso educação na área. Dessa vez, as oportunidades são para vários cargos. As chances estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Educação de Florianópolis, Santa Catarina.

Os interessados poderão se inscrever até 26 de setembro pelo site www.concursos.furb.br. A taxa de inscrição é R$ 150.

As oportunidades são para formação de cadastro reserva, isto é, os aprovados serão chamados a depender da necessidade do município. Confira cargos:

Os salários variam entre R$ 2.298,69 a R$ 5.064,10. Além disso, estarão disponibilizados benefícios como auxílio-alimentação de R$ 27,27 por dia, vale-transporte e gratificações.

A prova objetiva está marcada para 26 de novembro e contará com 80 questões sobre:

O concurso ainda vai conter outras fases, como:

As vagas são ofertadas pela Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os interessados poderão se inscrever entre as 16h do dia 28 agosto e as 16h do dia 5 de outubro.

O cadastro deve ser feito pelo o site da FGV, banca organizadora. A taxa de inscrição para todos os cargos é de R$98,80.

Vagas concurso educação

As oportunidades são para modalidade p1 e p2.

Os professores da modalidade P1 atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para p2 atuam os profissionais de nível fundamental. Para p1 são 10 vagas. Para participar é preciso licenciatura plena, com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do nível fundamental, na forma regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação.

Para p2 são 16 vagas do concurso educação divididas entre as seguintes áreas:

Português (5), Matemática (5), História (1), Geografia (1), Ciências (1), Artes (1), Educação Física (1) e Inglês (1).

De acordo com o edital, a remuneração para a carreira é de R$22,11 por hora/aula, além da hora de trabalho coletivo obrigatória e correspondente a 20% do vencimento base. A jornada de trabalho não poderá ultrapassar 65 horas ou 28 horas-aula semanais.

Como serão as provas do concurso educação

O concurso terá três etapas, sendo a primeira, objetiva, a segunda, discursiva e a terceira será composta por avaliação de títulos.

A fase objetiva está marcada para o dia 17 de dezembro.

A prova será composta por 60 questões, para professor da modalidade P1, dividas entre 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 Específicos.

Para P2, os candidatos do concurso educação realizarão um prova com 70 questões. O concurso vai cobrar redação. A fase dissertativa estará entre 20 e 30 linhas.

A última etapa do concurso, a avaliação de títulos, irá pontuar em, no máximo, seis, com títulos de doutorado, mestrado e pós-graduação lato-senso.