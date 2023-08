Concurso em Santo André (SP) com 450 vagas é suspenso pelo MP

O concurso da Prefeitura de Santo André, no estado de São Paulo foi suspenso. O documento de suspensão foi publicado no site da banca, a Fundação Vunesp.

De acordo com a publicação, o Ministério Público do estado solicitou a retificação do edital com a consequente reabertura das inscrições que haviam sido encerradas no dia 19 de junho.

Contudo, não foram detalhadas maiores informações sobre o motivo da suspensão até o momento.

A recomendação da banca é que os candidatos inscritos estejam atentos às próximas publicações.

A prova objetiva deveria ser realizada no próximo domingo, dia 13 de agosto.

Clique aqui para ler a suspensão na íntegra.

Concurso Santo André oferta 450 vagas

Ao todo, o concurso da Prefeitura de Santo André oferece 450 vagas destinadas a contratação de profissionais em diversas áreas e com diferentes níveis de escolaridade.

Os salários oferecidos vão de R$ 1.675,03 a R$ 9.710,65 mensais.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:



Nível fundamental

Ajudante de Topografia e Cadastro – 1 vaga;

Auxiliar de Almoxarifado – 1 vaga;

Carpinteiro – 3 vagas;

Dedetizador – 5 vagas;

Encanador – 2 vagas;

Funileiro – 1 vaga;

Jardineiro I – 20 vagas;

Lactarista – 8 vagas;

Mecânico de Autos – 3 vagas;

Merendeira – 40 vagas;

Motorista Paramentador – 1 vaga;

Operador de Máquina Pesada – 3 vagas;

Paramentador – 2 vagas;

Pedreiro – 10 vagas;

Pintor – 5 vagas;

Servente Geral – 105 vagas;

Serralheiro – 3 vagas;

Tapeceiro – 1 vaga;

Tratador de Animais – 1 vaga;

Vidraceiro – 1 vaga.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental varia entre R$ 1.675,03 a R$ 2.930,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Agenciador de Serviços Funerários – 1 vaga;

Agente Ambiental – 1 vaga;

Agente Cultural – 1 vaga;

Agente de Lazer – 1 vaga;

Agente de Monitoramento – 1 vaga;

Agente de Saúde – 5 vagas;

Agente de Trânsito e Transporte Municipal – 40 vagas;

Agente Previdenciário (Instituto de Previdência) – 1 vaga;

Artista Educador – 1 vaga;

Assistente de Produção Áudio Vídeo – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo II – 30 vagas;

Auxiliar Administrativo II – Meio Ambiente – 5 vagas;

Auxiliar de Biblioteca – 1 vaga;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho – 1 vaga;

Auxiliar de Farmácia – 1 vaga;

Auxiliar de Laboratório – 1 vaga;

Auxiliar de Recursos Humanos – 1 vaga;

Auxiliar em Saúde Bucal – 1 vaga;

Cadastrador de Imóveis – 1 vaga;

Cenotécnico – 1 vaga;

Comprador – 1 vaga;

Desenhista – 1 vaga;

Editor de Imagem – 1 vaga;

Educador Social – 1 vaga;

Eletricista – 10 vagas;

Mecânico de Máquina Pesada – 3 vagas;

Motorista – 50 vagas;

Operador Eletro Eletrônico Teatro – 1 vaga;

Pesquisador de Valores Imobiliários – 1 vaga;

Produtor de Áudio e Vídeo – 1 vaga;

Recepcionista – 1 vaga;

Técnico de Defesa do Consumidor – 1 vaga;

Técnico de Edificações – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem – 1 vaga;

Técnico de Informática – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – 1 vaga;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Técnico Eletrônico – 1 vaga;

Técnico em Agrimensura – 1 vaga;

Telefonista – 1 vaga;

Médico do Trabalho – 1 vaga;

Médico Perito – 1 vaga.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 2.050,27 a R$ 4.457,27 para uma jornada entre 36 a 40 horas semanais.

Nível superior

Agente de Fiscalização – 2 vagas;

Agente de Fiscalização – 1 vaga;

Analista de Investimentos (Instituto de Previdência) – 1 vaga;

Analista de Recursos Humanos – 2 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação – Sistemas – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Analista Financeiro – 1 vaga;

Analista Jurídico – 2 vagas;

Analista Previdenciário (Instituto de Previdência) – 1 vaga;

Arquiteto – 1 vaga;

Assistente Cultural – 2 vagas;

Assistente Social – 4 vagas;

Auditor de Controle Interno – 1 vaga;

Auditor Fiscal da Receita Municipal – 1 vaga;

Bibliotecário – 1 vaga;

Biólogo – 1 vaga;

Biomédico – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Economista – 1 vaga;

Educador de Saúde Pública – 1 vaga;

Enfermeiro I – 2 vagas;

Enfermeiro do Trabalho – 1 vaga;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Engenheiro – Agrônomo – 1 vaga;

Engenheiro – Civil – 2 vagas;

Engenheiro – Elétrico – 1 vaga;

Estatístico – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Geógrafo – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Odontólogo – 1 vaga;

Pedagogo – 2 vagas;

Profissional de Educação Física – 1 vaga;

Psicólogo – 4 vagas;

Sociólogo – 4 vagas;

Veterinário – 2 vagas.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 3.769,32 a R$ 9.710,65 por mês para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Etapas concurso Santo André – SP

O concurso público para a Prefeitura de Santo André – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de redação de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de Analista de Investimentos (Instituto de Previdência), Analista Previdenciário (Instituto de previdência), Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Contador, Economista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro – Agrônomo, Engenheiro – Civil, Engenheiro – Civil (Trânsito), Engenheiro – Elétrico.

de caráter classificatório apenas para os cargos de Analista de Investimentos (Instituto de Previdência), Analista Previdenciário (Instituto de previdência), Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Contador, Economista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro – Agrônomo, Engenheiro – Civil, Engenheiro – Civil (Trânsito), Engenheiro – Elétrico. Prova prática apenas para alguns cargos de Agenciador de Serviços Funerários, Agente de Trânsito e Transporte Municipal, Carpinteiro, Dedetizador, Eletricista, Encanador, funileiro, Jardineiro I, Lactarista, Mecânico de Autos, Mecânico de Máquina Pesada, Merendeira, Motorista, Motorista Paramentador, Operador de Máquina Pesada, Paramentador, Pedreiro, Pintor, Servente Geral, Serralheiro, Tapeceiro e Vidraceiro, caráter eliminatório e classificatório.

apenas para alguns cargos de Agenciador de Serviços Funerários, Agente de Trânsito e Transporte Municipal, Carpinteiro, Dedetizador, Eletricista, Encanador, funileiro, Jardineiro I, Lactarista, Mecânico de Autos, Mecânico de Máquina Pesada, Merendeira, Motorista, Motorista Paramentador, Operador de Máquina Pesada, Paramentador, Pedreiro, Pintor, Servente Geral, Serralheiro, Tapeceiro e Vidraceiro, caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório.

apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório. Prova de aptidão física apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva estava prevista para o dia 13 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.