Concurso em São Caetano do Sul é autorizado com quase 2 mil vagas

Um grande concurso na região do Grande ABC, São Paulo, está prestes a ser publicado. A cidade de São Caetano do Sul está finalizando os preparativos para lançar o edital nas próximas semanas.

Ao todo, estão previstas 1.788 vagas para diferentes cargos, áreas e níveis de escolaridade. Desse total, 528 vagas são para preenchimento imediato e outras 1.260 são destinadas para formação de cadastro reserva.

O salário previsto para os cargos ofertados variam de R$ 2.640,00 e R$ 8.387,05. Contudo, para o cargo de professor, a remuneração é de R$ 17,66 por hora-aula.

Fora o salário, os candidatos aprovados tem direito a Cesta Básica, no valor de R$ 281,13, Vale Transporte de R$ 228,56.

O Instituto IDECAN será a banca responsável pela organização de todo o concurso, inclusive, vale destacar que a dispensa de licitação que oficializa a banca à frente do certame foi publicada no dia 01 de agosto.

O contrato entre as partes, no entanto, está previsto para ser divulgado oficialmente no dia 12 de agosto. Com a divulgação do contrato, o edital pode finalmente ser publicado e o prazo de inscrições divulgado.

Confira a seguir as oportunidades:

Agente comunitário de saúde – 48 vagas + 150 cadastro reserva;

Agente cultural – 2 vagas + 2 vagas cadastro reserva;

Agente de trânsito e transporte – 10 vagas + 20 cadastro reserva;

Agente social – 03 vagas + 10 cadastro reserva;

Analista de suporte técnico – 02 vagas + 12 cadastro reserva;

Assistente administrativo – 15 vagas + 90 cadastro reserva;

Assistente administrativo especializado em Libras – 1 vaga + 03 cadastro reserva;

Assistente de recursos humanos – 1 vaga + 03 cadastro reserva;

Assistente técnico em audio e iluminação – 2 vagas + 2 vagas cadastro reserva;

Auxiliar de primeira infância – 60 vagas + 180 cadastro reserva;

Fiscal – 02 vagas + 12 cadastro reserva;

Guarda civil municipal – 94 vagas + 180 cadastro reserva;

Inspetor de aluno – 12 vagas + 13 cadastro reserva;

Técnico em manutenção semafórica – 01 vaga + 06 cadastro reserva;

Assistente técnico desenhista – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Assistente técnico de edificações – 01 vaga + 02 cadastro reserva;

Fiscal de obras – 03 vagas + 03 cadastro reserva;

Mestre de cerimônia – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Técnico projetista (CAD) – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Administrador de banco de dados (DBA) – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Administrador de redes – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Analista contábil – 01 vaga + 02 cadastro reserva;

Analista de controle interno – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Analista de políticas públicas e gestão governamental – 03 vagas + 09 cadastro reserva;

Analista de processo de registro público – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Analista de sistema – 01 vaga + 15 cadastro reserva;

Analista econômico-financeiro – 02 vagas + 03 cadastro reserva;

Analista jurídico – 03 vagas + 09 cadastro reserva;

Analista programador – 01 vaga + 10 cadastro reserva;

Arquiteto – 03 vagas + 03 cadastro reserva;

Assistente social – 04 vagas + 12 cadastro reserva;

Auditor fiscal tributário – 02 vagas + 05 cadastro reserva;

Contador – 02 vagas + 02 cadastro reserva;

Educador social – 01 vaga + 04 cadastro reserva;

Engenheiro civil – 03 vagas + 03 cadastro reserva;

Engenheiro de tráfego – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Instrutor de Libras – 04 vagas + 04 cadastro reserva;

Procurador judicial – 01 vaga + 12 cadastro reserva;

Professor nível I – Educação Infantil – 30 vagas + 65 cadastro reserva;

Professor nível I – Ensino Fundamental – 30 vagas + 56 cadastro reserva;

Professor nível II – Alemão – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Professor nível II – Artes – 08 vagas + 25 cadastro reserva;

Professor nível II – Artes Cênicas – 03 vagas + 05 cadastro reserva;

Professor nível II – Biologia – 03 vagas + 10 cadastro reserva;

Professor nível II – Ciências Físicas e Biológicas – 08 vagas + 11 cadastro reserva;

Professor nível II – Educação Física – 02 vagas + 02 cadastro reserva;

Professor nível II – Filosofia – 01 vaga + 01 cadastro reserva;

Professor nível II – Física – 03 vagas + 09 cadastro reserva;

Professor nível II – Francês – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Professor nível II – Geografia – 10 vagas + 30 cadastro reserva;

Professor nível II – História – 10 vagas + 17 cadastro reserva;

Professor nível II – Informática – 20 vagas + 20 cadastro reserva;

Professor nível II – Inglês – 20 vagas + 30 cadastro reserva;

Professor nível II – Italiano – 02 vagas + 04 cadastro reserva;

Professor nível II – Matemática – 15 vagas + 22 cadastro reserva;

Professor nível II – Música – 04 vagas + 06 cadastro reserva;

Professor nível II – Português – 15 vagas + 35 cadastro reserva;

Professor nível II – Química – 01 vaga + 05 cadastro reserva;

Professor nível II – Sociologia – 01 vaga + 04 cadastro reserva;

Professor nível II – Educação Especial – 20 vagas + 21 cadastro reserva;

Psicólogo – 01 vaga + 12 cadastro reserva;

Sociólogo – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Advogado – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Terapeuta ocupacional – 01 vaga + 03 cadastro reserva;

Merendeira – 18 vagas + 52 cadastro reserva.