Concurso Hemocentro SP forma comissão, saiba mais

O concurso Hemocentro SP da Fundação Pró-sangue Hemocentro de São Paulo está cada vez mais próximo de acontecer. Isso porque o órgão publicou no Diário Oficial do Estado do dia 17 de agosto de 2023 a portaria que constitui a comissão especial que será responsável por organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários à realização do certame.

O concurso Hemocentro SP tem como objetivo preencher vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, nas áreas administrativa, fiscal e técnica. No entanto, ainda não foram divulgados os cargos, as vagas e os salários que serão disponíveis. No entanto, espera-se que sejam similares aos do último concurso que ocorreu em 2012.

Na ocasião, foram oferecidas 15 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Assistente Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico e Médico. Com isso, os salários variaram de R$ 934,19 a R$ 3.972,512.

O que é e para que serve o Hemocentro SP?

O Hemocentro SP é uma fundação pública estadual vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Assim, o Hemocentro SP tem como missão captar, processar e distribuir sangue e hemoderivados para os hospitais públicos e conveniados do estado.

O Hemocentro SP também tem como funções:

Realizar exames laboratoriais para garantir a qualidade e a segurança do sangue e dos hemoderivados;

Promover campanhas de conscientização e incentivo à doação voluntária de sangue;

Desenvolver pesquisas científicas na área de hematologia e hemoterapia;

Oferecer cursos de capacitação e atualização para os profissionais da área;

Bem como, prestar assistência médica especializada aos pacientes portadores de doenças hematológicas.

O Hemocentro SP tem sede na capital paulista e possui unidades regionais em Barueri, Campinas, Marília, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Além disso, conta com uma rede de postos fixos e móveis de coleta de sangue distribuídos pelo estado.

Quem faz parte da comissão do concurso Hemocentro SP?

A comissão do concurso Hemocentro SP é formada por três membros efetivos e três membros suplentes, todos servidores da fundação. Aliás, a comissão tem como presidente, a servidora Márcia Vaz Moço e tem como membros efetivos Ana Paula Medeiros e Eric Jorge Souza Vital dos Santos. Enquanto, os membros suplentes são Maria Cristina Silva Santos, Marcelo Henrique da Silva e Luciana Maria Pereira.



Desse modo, a comissão tem como atribuições:

Promover os estudos técnicos necessários para assegurar a lisura do certame;

Elaborar o projeto básico do concurso;

Definir a banca organizadora do concurso;

Acompanhar todas as etapas do concurso;

Elaborar editais, instruções especiais, comunicados e relatórios sobre o concurso;

Por fim, aferir todo o auxílio necessário à realização do certame.

A comissão terá um prazo de 180 dias para concluir os seus trabalhos, podendo ter prorrogação por igual período.

O que esperar do concurso Hemocentro SP?

O concurso Hemocentro SP deve seguir o mesmo modelo do último concurso, realizado em 2012. Na época, o concurso foi organizado pela Fundação Vunesp e consistiu nas seguintes etapas:

Prova objetiva: com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e atualidades) e conhecimentos específicos (legislação e conteúdos relacionados ao cargo), de caráter eliminatório e classificatório;

Prova prática: somente para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório, consistindo na execução de tarefas típicas do cargo, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação psicológica: somente para os cargos de Assistente Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico e Médico, consistindo na aplicação de testes psicológicos para avaliar as características de personalidade, aptidões e habilidades dos candidatos, de caráter eliminatório.

Desse modo, as provas objetiva e prática foram aplicadas em um único dia, em diferentes horários, nas cidades de São Paulo, Barueri, Campinas, Marília, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Além do mais, as provas tiveram duração de três horas cada uma.

Conteúdo da prova

O conteúdo programático das provas deve ser definido no edital do concurso. Todavia, deve abranger as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Os candidatos devem estudar os assuntos que se relacionam ao cargo e à área de atuação que pretendem concorrer.

O concurso Hemocentro SP é uma ótima oportunidade para quem deseja trabalhar em uma instituição que salva vidas através da doação de sangue. Afinal, o processo seletivo está cada vez mais próximo de acontecer, com a formação da comissão especial que cuidará dos detalhes do certame. Desse modo, o próximo passo é a definição da banca organizadora e a publicação do edital.

Neste artigo, mostramos os detalhes do concurso Hemocentro SP, como os cargos, as vagas, os salários, as etapas e as dicas de estudo. Esperamos que as informações tenham sido úteis para você. E se você quiser saber mais sobre o concurso ou outros concursos públicos, continue acompanhando o nosso site. Até a próxima!