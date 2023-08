Concurso Idaf revela número de vagas para o NOVO edital

Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 15 de agosto, o número de vagas do concurso Idaf-Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo.

As oportunidades serão para técnico e superior.

Vagas concurso Idaf

Ao todo serão 52 vagas para contratação imediata, sendo 17 para o cargo de fiscal estadual agropecuário, voltado a candidatos com nível superior, e 35 para técnico em fiscalização e desenvolvimento agropecuário, para formação de nível técnico.

Vale lembrar que as oportunidades também contarão com formação de cadastro reserva. De acordo com o documento, o cargo de fiscal será preenchido por profissionais com formação superior em engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia cartográfica/agrimensura, geografia, engenharia química, engenharia civil e engenharia de alimentos.

Já para o nível técnico, as chances serão para profissionais formados em agropecuária, cartografia, agrimensura, geomática, geoprocessamento e laboratório.

Sobre as remunerações, os salários variam de acordo com o cargo escolhido, sendo R$ 6.911,73 para fiscal e R$ 3.505,95 para técnico. Ambas carreiras terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 600.

Quando vai sair o edital é uma pergunta feita pelos concurseiros. Tudo indica que o documento não vai demorar de sair, já que o órgão já conta com banca organizadora.

A empresa responsável será o IDIB- Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. Ainda falta a assinatura do contrato e a elaboração do cronograma.

Quando foi o último concurso Idaf



Você também pode gostar:

O último edital aconteceu em 2022 e foram ofertadas o total de 15 vagas para fiscal. Sobre as provas, estas contaram com 50 questões sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

legislação;

informática; e

conhecimentos específicos.

Outros concursos agropecuários

O concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) pode acontecer em breve. O prazo estimado já foi divulgado.

O certame torna-se mais que necessário, devido ao déficit dos servidores, é preciso recomposição do quadro de funcionários.

Vagas concurso Embrapa

A expectativa é que a contratação aconteça de forma gradativa. Veja:

268 vagas em 2024;

563 vagas em 2025;

239 vagas em 2026;

56 vagas em 2027.

Sobre o assunto, o presidente da Embrapa, Celso Moretti disse:

“Houve uma redução de forma consistente no quadro de pessoal na Embrapa. O último concurso expirou em 2014. Logo serão dez anos que não contratamos mão de obra. Fizemos um programa de demissão incentivada em 2019, com a saída de 1.180 pessoas. Precisamos, sim, fazer um novo concurso. Já estamos estudando e a próxima diretoria deve tocar isso”.

A principal intenção é direcionar os aprovados para áreas estratégicas para a agricultura brasileira, para a pesquisa e para o desenvolvimento.

Quando sai o concurso Embrapa

A expectativa é para 2024, levando em conta que o prazo realizado foi que o certame iria acontecer em 2023. É importante pontuar que segundo o novo relatório encaminhado ao secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Irajá Lacerda, a empresa busca aval junto ao Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos para realizar a nova seleção em 2024.

O preenchimento de nada menos do que 1.126 vagas, de forma gradual.

Como foi o último concurso Embrapa

Aconteceu em 2009 e houve o total de 697 vagas para diversos cargos. A banca organizadora foi a Cetro

Na ocasião, para ensino fundamental incompleto, a seleção contou com oportunidades para o cargo de assistente classe C. Para fundamental completo, assistente classe B.

As vagas para nível superior foram as seguintes:

pesquisador classe A;

pesquisador classe B;

analista classe A;

analista classe B.