concurso IFSP 2023 para técnico administrativo encerra inscrições dia 09.08!

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é uma instituição renomada que oferece diversas oportunidades para quem busca crescimento profissional e estabilidade no serviço público. Neste artigo, vamos apresentar todas as informações relevantes sobre o concurso IFSP 2023 para técnico administrativo. Por exemplo, desde os requisitos até as etapas do processo seletivo e dicas para se destacar.

Portanto, confira mais detalhes, e assim, quem sabe, faça parte desta instituição que tem muito a contribuir com a sociedade brasileira.

IFSP: uma instituição de excelência

Com mais de 100 anos de história, o IFSP é reconhecido por sua excelência no ensino, pesquisa e extensão. Assim, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da educação no país.

A instituição conta com uma ampla estrutura, incluindo diversos campi espalhados por todo o estado de São Paulo. Desse modo, proporcionando um ambiente dinâmico e estimulante para o crescimento profissional dos servidores.

Requisitos para participar do concurso IFSP 2023

Para participar do concurso IFSP 2023 para técnico administrativo, é necessário atender a alguns requisitos básicos. Além da nacionalidade brasileira, também é permitida a candidatura por cidadãos portugueses com direitos políticos e civis reconhecidos no Brasil.

Ademais, é obrigatório ter no mínimo 18 anos completos na data da posse. Bem como, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino) e possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Outro aspecto importante é ter um histórico civil e criminal limpo, sem antecedentes criminais ou civis incompatíveis com a função pública.



Além disso, os candidatos não podem ter incompatibilidade ou impedimento para a investidura em cargo público federal. Por último, devem possuir diploma ou certificado de conclusão do nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Em determinados cargos, é necessário possuir registro no órgão de classe correspondente.

Vagas e oportunidades do concurso IFSP 2023

O concurso IFSP 2023 para técnico administrativo oferece 14 vagas em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior na área administrativa. Logo, is candidatos têm a chance de concorrer a vagas como:

Assistente de Alunos;

Técnico de Laboratório em áreas como Edificações, Informática, Mecânica, Mecatrônica e Produção de Áudio e Vídeo; e,

Engenheiro Civil.

Os salários variam de acordo com o cargo escolhido, indo de R$ 2.120,13 para o cargo de Assistente de Alunos a R$ 4.556,92 para o cargo de Engenheiro Civil.

Além dos salários base, os servidores do IFSP também recebem diversos benefícios. Assim, incluindo auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00 por mês, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, auxílio para saúde suplementar, adicional por tempo de serviço, sexta-parte, gratificação judiciária, entre outros previstos em lei.

Preparação para a prova

A prova objetiva é a única etapa do concurso IFSP 2023 para técnico administrativo. Logo, exige preparo e dedicação por parte dos candidatos. Para se sair bem na avaliação, é fundamental estudar com antecedência, revisar os conteúdos relevantes e praticar resolução de questões.

O IFSP disponibiliza em seu site, o edital com todo o conteúdo programático da prova, além de materiais de estudo e provas anteriores para auxiliar os candidatos na preparação.

Com isso, as provas objetivas estão previstas para o dia 08 de outubro de 2023, nas cidades onde estão localizados os campi do IFSP.

A duração da prova será de 4 horas, e ela será composta por 50 questões de múltipla escolha. Desse modo, abrange áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo escolhido.

Como se inscrever para o concurso do IFSP 2023?

As inscrições para o concurso IFSP 2023 para técnico administrativo estão abertas e podem ser realizadas até o dia 09 de agosto de 2023.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do IFSP. Em seguida, preencher o formulário online com seus dados pessoais e profissionais. Por fim, imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição.

Os valores das taxas variam de acordo com o cargo:

R$ 90,00 para Assistente de Alunos;

R$ 110,00 para Técnico de Laboratório; e,

R$ 130,00 para Engenheiro Civil.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até o dia 11 de agosto de 2023, em qualquer agência bancária ou casa lotérica. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa.

Então, não perca a oportunidade de fazer parte do IFSP, uma instituição de renome que valoriza seus servidores e oferece inúmeras possibilidades de crescimento profissional e pessoal.

Se você possui os requisitos necessários, não deixe de se inscrever e se preparar para a prova. Logo, aproveite essa chance única de ingressar no serviço público e contribuir para o avanço da educação no Brasil.

Então, seja bem-vindo à jornada em busca do conhecimento e da estabilidade no concurso IFSP 2023 para técnico administrativo!