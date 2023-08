Concurso INMET pode ter comissão formada, saiba mais

Você tem interesse em trabalhar no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)?. Em suma, o órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem como missão gerar e disseminar informações meteorológicas e climatológicas para o desenvolvimento sustentável do país.

Então, fique atento, pois um novo concurso INMET pode estar a caminho, com a oferta de 80 vagas para cargos de nível superior. Neste artigo, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre o concurso INMET. Por exemplo, como a autorização, a comissão, os cargos, as etapas e as disciplinas. Confira!

O que é o concurso INMET?

O concurso INMET é um processo seletivo para ingresso no Instituto Nacional de Meteorologia, um órgão que faz parte da estrutura do Ministério da Agricultura e Pecuária. Com isso, é responsável por realizar atividades de monitoramento, análise, previsão e pesquisa do tempo e do clima no Brasil.

O processo seletivo foi autorizado pelo Ministério da Economia em junho de 2023, por meio da portaria nº 2.761, publicada na edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Desse modo, o certame prevê o provimento de 80 vagas para os seguintes cargos de nível superior:

Analista em Ciência e Tecnologia (40 vagas);

Tecnologista (40 vagas).

O salário inicial desses cargos é de R$ 13.675,31 + auxílio alimentação no valor de R$ 2.014,86. Além disso, os servidores do INMET têm direito a outros benefícios, como:

Auxílio-saúde;

Auxílio-transporte;

Auxílio-natalidade;

Auxílio-funeral;

Adicional noturno;

Adicional de insalubridade ou periculosidade;

Adicional por serviço extraordinário;

Adicional por qualificação.

A jornada de trabalho dos cargos ofertados pelo concurso INMET é de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em horário flexível ou fixo, conforme a necessidade do órgão. Logo, o servidor também pode trabalhar em regime de plantão ou sobreaviso.

Qual é a situação atual do concurso INMET?



A situação atual do concurso INMET é que o órgão está na fase de formação da comissão organizadora do certame. Desse modo, essa comissão será responsável por acompanhar e fiscalizar todas as etapas do processo seletivo. Bem como por definir os detalhes do edital, como o cronograma, as atribuições dos cargos, os requisitos, as provas e as disciplinas.

A expectativa é que a comissão seja formada até o final de 2023 ou início de 2024, seguindo o prazo estabelecido pela portaria de autorização.

Após a formação da comissão, o próximo passo será a escolha da banca organizadora do concurso INMET, que será a empresa responsável pelo recebimento das inscrições e pela aplicação das provas.

Quais são os cargos e as atribuições do concurso INMET?

Os cargos ofertados pelo concurso INMET são os seguintes:

Analista em Ciência e Tecnologia

Exige nível superior em qualquer área ou em áreas específicas, conforme a especialidade escolhida pelo candidato. Para isso, terá a distribuição de 40 vagas entre as seguintes especialidades:

Administração (5);

Análise de Sistemas (5);

Biblioteconomia (1);

Ciências Contábeis (2);

Comunicação Social (2);

Direito (2);

Economia (2);

Estatística (2);

Meteorologia (10); e,

Recursos Humanos (9).

As atribuições desse cargo são: planejar, coordenar e executar atividades técnicas especializadas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do INMET. Bem como, assessorar os dirigentes e as unidades organizacionais; elaborar pareceres técnicos; realizar estudos e pesquisas; e executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

Tecnologista

Exige nível superior em áreas específicas, conforme a área de conhecimento escolhida pelo candidato. Dessa maneira, confira a distribuição das 40 vagas entre as seguintes áreas de conhecimento:

Agronomia (5);

Engenharia Agrícola (5);

Engenharia Civil (5);

Engenharia Elétrica (5);

Engenharia Eletrônica (5);

Engenharia Mecânica (5);

Física (5); e,

Química (5).

As atribuições desse cargo são: planejar, coordenar e executar atividades técnicas especializadas relativas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na área de meteorologia e climatologia. Bem como, assessorar os dirigentes e as unidades organizacionais; elaborar pareceres técnicos. E, também, realizar estudos e pesquisas; e executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

Como será o concurso INMET?

O concurso INMET ainda não tem um edital definido, mas espera-se que ele siga o mesmo modelo do último concurso realizado pelo órgão em 2009. Na ocasião, o certame foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e teve mais de 8 mil inscritos.

Desse modo, a seleção foi composta por uma prova objetiva com 60 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

Como se preparar para o concurso INMET?

Para se preparar para o concurso INMET, você precisa ter um bom planejamento de estudos, que abranja todas as disciplinas do edital e que respeite o seu ritmo e o seu tempo disponível.

Você também precisa ter bons materiais de estudo, que sejam atualizados, completos e focados no conteúdo programático do concurso.

Além disso, você precisa resolver muitas questões de provas anteriores do INMET e de outras instituições similares, para treinar o seu conhecimento e se familiarizar com o estilo da banca organizadora.