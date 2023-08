Concurso MCTI para mais de 800 vagas tem novo prazo para sair

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) sofreu alteração no que se refere ao processo de liberação do edital.

Os esclarecimentos foram publicados no dia 04 de agosto por meio do Diário Oficial. Agora estão destinadas 100 vagas no âmbito da Administração Central (sede do MCTI) na carreira de Analista em Ciência e Tecnologia. Inicialmente, eram 138.

O dia 19 de julho também contou com alteração no quadro de analista de 158 para 196 vagas distribuídas em várias instituições de pesquisa.

Neste mês, em agosto, as vagas por meio de concurso serão destinadas para unidades de pesquisa e no âmbito da administração central do órgão. O edital deve sair até 25 de setembro deste ano.

Distribuição das vagas concurso MCTI

Veja a seguir a lista:

UNIDADES DE PESQUISA CARGOS Pesquisador Tecnologista Analista em C&T CBPF 36 10 9 CTI 3 46 8 CETEM 11 10 10 CETENE 5 8 8 CEMADEN 7 17 11 IBICT 4 27 10 INMA 16 2 8 INPA 51 12 13 INPE 44 49 42 INPP 5 2 10 INT 3 21 12 INSA 10 9 13 LNA 5 8 6 LNCC 13 17 9 MAST 8 8 6 MPEG 19 10 14 ON 13 9 7 Total 253 265 196 Fonte: DOU

Para administração geral:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CARGO VAGAS Analista em Ciência e Tecnologia da Carreira 100

Salários dos aprovados no concurso MCTI



Segundo o Governo Federal, as remunerações são fruto da soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (variável), além da retribuição por titulação. Os valores pagos aos aprovados do concurso MCTI serão:

Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista Inicial (classe júnior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 6.445,17; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 7.355,74; Mestre: R$ 8.218,68; e Doutor: R$ 10.262,79. Final (classe sênior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Pesquisador Inicial (classe Assistente de Pesquisa) Sem Retribuição por Titulação: R$ 7.236,29; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 8.274,25; Mestre: R$ 9.257,93; e Doutor: R$ 11.590,93. Final (titular) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.



Como foi o último concurso MCTI ?

O último edital aconteceu em 2012 e teve o Cebraspe, antigo Cespe, como banca organizadora. Ao todo foram 551 vagas para os cargos de Analista em Tecnologia Pleno 1 (nível superior), Tecnologista Pleno 1 (nível superior) e Assistente em Ciência e Tecnologia (nível médio).

As etapas do concurso MCTI foram:

Prova objetiva;

Prova prática discursiva: nota técnica (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: estudo de caso (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: redação (nível médio); e

Avaliação de títulos.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.