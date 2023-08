Concurso MEC ABRE INSCRIÇÕES para 220 vagas; salários de até R$6 MIL

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura das inscrições para um concurso público que promete preencher 220 vagas de técnico em assuntos educacionais. O certame oferece salários iniciais atraentes, no valor de R$ 6.255,90, acompanhados de um auxílio-alimentação de R$ 658.

Concurso do MEC oferece 220 vagas para técnicos em assuntos educacionais com salários atrativos

As vagas, que são destinadas a candidatos com formação de nível superior, contemplam uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. Portanto, essa é uma oportunidade valiosa para profissionais qualificados que buscam ingressar em um órgão governamental de relevância.

Inscrições abertas: detalhes e prazos

A partir desta quarta-feira (9), às 10h (horário de Brasília/DF), estarão disponíveis as inscrições para o concurso público do MEC. O processo de inscrição pode ser realizado no site do Cebraspe e se estenderá até as 18h do dia 28 de agosto. Para se candidatar, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 80, que pode ser isentada por candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

Diversidade e inclusão: vagas reservadas

Das 220 vagas disponíveis, 11 serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD), e outras 44 serão destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Em suma, essa iniciativa demonstra o compromisso do MEC em promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho, incentivando a participação de grupos historicamente subrepresentados.

Etapas do concurso: provas objetivas e avaliação discursiva

O concurso do MEC será composto por duas provas objetivas, totalizando 120 questões. Concisamente, a primeira parte abordará conhecimentos básicos, com 50 questões.

Enquanto a segunda explorará conhecimentos específicos, apresentando 70 questões. Cada questão das provas objetivas será do tipo “certo” ou “errado”, exigindo uma análise cuidadosa dos candidatos.

Além disso, haverá uma avaliação discursiva, na qual os candidatos deverão escrever uma redação dissertativa com até 30 linhas. Essa redação abordará um tema da atualidade, relacionado à administração pública e/ou à educação pública. Desse modo, as provas estão agendadas para serem realizadas em Brasília (DF) no dia 8 de outubro, com uma duração total de 4 horas e 30 minutos.



Você também pode gostar:

Cronograma do concurso

Para que os candidatos possam se programar adequadamente, o concurso seguirá o seguinte cronograma:

Inscrições: de 9/8 a 28/8

Prazo máximo para quitação da taxa de inscrição: 11 de setembro

Publicação do edital contendo os detalhes dos locais de realização das provas: 27 de setembro

Realização das provas: 8 de outubro

Divulgação dos resultados definitivos das provas objetivas e dos resultados preliminares da avaliação discursiva: 25 de outubro.

Preparação para o sucesso

Com a abertura das inscrições para este concurso do MEC, os interessados têm a chance de garantir uma vaga como técnico em assuntos educacionais, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento da educação no Brasil.

Certamente, a oportunidade de trabalho em um ambiente desafiador e recompensador, aliada aos atrativos salários oferecidos, torna esse concurso um objetivo a ser perseguido por aqueles que buscam estabilidade e impacto positivo na sociedade. Portanto, prepare-se, estude com dedicação e esteja pronto para aproveitar essa chance única de fazer parte da equipe do MEC.

Preparação essencial para o Concurso do MEC

Ingressar em um órgão governamental renomado como o Ministério da Educação (MEC) é um objetivo ambicioso e recompensador. O edital é um documento crucial que contém todas as informações relevantes sobre o concurso, incluindo o conteúdo programático, o formato das provas, os critérios de avaliação e muito mais.

Por isso, estude o edital cuidadosamente e identifique os tópicos que serão abordados nas provas. Em suma, isso permitirá que planeje sua preparação de forma eficiente, focando nos pontos mais importantes. Além disso, organização é fundamental para uma preparação bem-sucedida.

Além disso, crie um cronograma de estudos que abranja todos os tópicos do edital. Por fim, acompanhe as notícias atuais, especialmente aquelas relacionadas à educação e à administração pública. Isso o ajudará a abordar a redação de maneira mais informada e contextualizada.