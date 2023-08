Concurso MME tem banca definida

O Ministério de Minas e Energia (MME) está prestes a abrir um novo concurso público para efetivos, com a oferta de 30 vagas para o cargo de Administrador, de nível superior.

Neste artigo, apresentaremos as principais informações sobre o concurso MME. Por exemplo, como previsão das etapas, local das provas, remuneração, além de relembrar o último concurso realizado pelo órgão.

A banca organizadora já foi definida, sendo o Cebraspe a responsável pelo certame. Por isso, quem tiver interesse no concurso, deverá inicialmente conhecer o tipo de questões que esta banca tem por princípio elaborar.

Previsão das etapas e local das provas do concurso MME

Após a dispensa de licitação publicada no Diário Oficial da União, o próximo passo será a efetiva contratação do Cebraspe como banca organizadora.

Desse modo, a expectativa é que a aplicação das provas objetivas ocorra em novembro de 2023, com local das provas na capital federal, Brasília. A propósito, onde os aprovados serão lotados, uma vez que o MME não possui unidades descentralizadas em outros estados.

Além da etapa objetiva, o concurso MME poderá contar com outras fases. Por exemplo, como provas discursivas, avaliação de títulos e análise curricular, de acordo com a necessidade e critérios estabelecidos no edital.

Remuneração e Benefícios

A carreira de Administrador no Ministério de Minas e Energia oferece uma remuneração inicial de R$ 6.913,90. Aliás, incluindo vencimento básico, gratificação e auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00.



Além da remuneração, os servidores do MME têm direito a benefícios adicionais como auxílio pré-escolar e possíveis gratificações. Assim, proporciona uma atrativa proposta para os candidatos interessados.

Requisitos e Atribuições do Cargo de Administrador

Para concorrer ao cargo de Administrador no concurso MME, é necessário possuir nível superior completo em Administração.

Portanto, o servidor terá como principais atribuições, planejar, coordenar e executar atividades relacionadas à gestão administrativa do órgão, além de desenvolver estratégias e políticas de gestão de pessoas e recursos.

Retrospectiva do Último Concurso MME

O último concurso realizado pelo Ministério de Minas e Energia ocorreu há dez anos, em 2013. Na época, a organização do certame foi responsabilidade da Cespe (atualmente conhecido como Cebraspe). Ademais, ofertou 17 vagas para os cargos de Analista de Licitação, Analista Financeiro, Gerente de Projeto, Gerente Técnico de Projeto, Assistente Administrativo e Assistente Financeiro.

A seleção contou com provas objetivas, que abordaram conhecimentos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Legislação e Ética na Administração Pública, Língua Inglesa (apenas para os cargos de Gerente e Analista) e Conhecimentos Específicos da área desejada.

Além disso, houve análise curricular para algumas funções.

Novidades no Concurso MME

Além da previsão de aplicação das provas objetivas em novembro de 2023, o concurso MME traz algumas novidades em relação ao último certame. Dentre elas, destaca-se o aumento do número de vagas ofertadas, que passou de 17 para 30 oportunidades para o cargo de Administrador.

Além disso, a remuneração inicial também teve um aumento significativo, proporcionando uma melhor atratividade para os candidatos interessados em ingressar na carreira pública.

Importância do Concurso MME

O Ministério de Minas e Energia exerce um papel fundamental na gestão dos recursos naturais e energéticos do país. Dessa forma, é responsável pela formulação e execução de políticas públicas relacionadas ao setor energético, mineração e recursos hídricos.

Nesse contexto, os administradores têm um papel essencial no planejamento e execução das atividades administrativas do órgão. Assim, contribuindo para o bom funcionamento e eficiência dos processos internos.

Projeções e Dicas para o Concurso MME

Com a previsão das etapas e o edital previsto para ser divulgado até dezembro, os candidatos interessados em participar do concurso MME devem iniciar sua preparação o quanto antes. Algumas dicas para otimizar os estudos incluem:

Elaborar um cronograma de estudos, distribuindo as matérias de forma equilibrada;

Utilizar materiais atualizados e específicos para o cargo de Administrador;

Resolver questões de concursos anteriores para se familiarizar com a forma de avaliação da banca;

Focar nos conteúdos com maior peso na prova;

Por fim, manter-se atualizado sobre as informações e novidades referentes ao concurso MME.

O concurso do Ministério de Minas e Energia é uma excelente oportunidade para os profissionais da área de Administração que buscam uma carreira sólida e estável no serviço público. Com previsão de provas em novembro e chamada do concurso prevista até dezembro, os candidatos têm um tempo hábil para se prepararem adequadamente para o certame.

Por isso, aproveite essa chance de ingressar em um órgão de grande relevância para o desenvolvimento do país e comece sua preparação agora mesmo. Ademais, estude com dedicação, mantenha o foco em seus objetivos e esteja preparado para alcançar a tão sonhada vaga no Ministério de Minas e Energia.

Boa sorte. Não esqueça que sem dedicação, não há chances de vencer as provas.