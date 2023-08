Concurso Nacional Unificado já tem prazo para liberação das provas

O Concurso Nacional Unificado já liberou detalhes sobre o edital e provas. O projeto encontra-se em estágio avançado.

Além das datas, destacou-se também o formato das avaliações. Os candidatos contarão com as seguintes etapas:

1. Provas objetivas com um conjunto de perguntas comum a todos os participantes;

2. Provas específicas e dissertativas divididas em blocos temáticos.

O edital está programado para ser lançado até dezembro de 2023, enquanto a prova unificada está agendada para o dia 25 de fevereiro de 2024.

As discussões esteve sob responsabilidade de José Celso Cardoso Jr., Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão.

Realização de exames simultâneos do Concurso Nacional Unificado

As provas seguirão modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a distribuição das vagas agrupadas por temas.

Sobre o resultado, será liberado no mês de abril, já os cursos de formação acontecerão nos meses subsequentes, junho e julho.

As provas acontecerão de forma simultânea em 180 cidades do Brasil. A divisão vai acontecer da seguinte forma:



50 na região Nordeste; 49 na região Sudeste; 39 na região Norte; 23 na região Sul; e 18 na região Centro-Oeste.

O formato unificado foi defendido por Cardoso no qual deixou claro as seguintes observações:

” Este projeto é inovador e ousado. Com isso, criamos um critério de justiça de acesso às vagas públicas como nunca ocorreu antes na história do Brasil”.

Um documento oficial que delineará a estrutura de governança do Concurso Nacional Unificado até o mês de setembro deste ano.

Tabela de vagas do Concurso Nacional Unificado

Sobre as vagas, deverão se agrupadas conforme a tabela:

É importante deixar claro que o Concurso Nacional Unificado organizado a partir de uma Coordenação Geral composta pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada (IPEA), a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e a Advocacia Geral da União (AGU).

Este arranjo prevê também a participação ativa das comissões setoriais de cada um dos órgãos envolvidos, cujos representantes formariam o Comitê Consultivo/Deliberativo.

Concursos federais

Confira os pacotes de editais:

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas