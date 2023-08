Concurso para NÍVEL MÉDIO anuncia edital para setor administrativo

Mais um concurso para nível médio. Dessa vez, as oportunidades são para o setor administrativo. O certame oferta 35 vagas para o cargo de Assistente em Administração.

As vagas são ofertadas pela UFU- Universidade Federal de Uberlância – Minas Gerais. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 25/7 e 10/8, no portal da própria universidade. A taxa de inscrição é R$ 80.

Vagas concurso para nível médio

Ao todo são 35 vagas divididas da seguinte forma:

24 vagas ampla // 7 vagas cotas // 4 vagas PcD.

Para se inscrever é preciso ter nível médio.

Os aprovados receberão o valor de R$ 2.667,19, além de vale alimentação de R$ 658.

Como serão as provas do concurso para nível médio?

As provas estão marcadas para 19 de novembro. Ao todo são 40 questões divididas entre estas disciplinas:



Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação; e

Conhecimentos específicos.

Conteúdo programático concurso para nível médio

Veja os conteúdos desta prova:

LÍNGUA PORTUGUESA

Será avaliada a capacidade de o candidato:

_Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros discursivos, redigidos em Língua Portuguesa e produzidos em situações diferentes e sobre temas diferentes.

_Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos.

_Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido.

_Apreender informações não explicitadas, apoiando-se em deduções.

_Identificar elementos que permitam extrair conclusões não explicitadas no texto.

_Integrar e sistematizar informações.

_Identificar elementos que permitam relacionar o texto lido a outro texto ou a outra parte do mesmo texto.

_Identificar informações pontuais no texto.

_Inferir o sentido de palavras a partir do contexto.

_Identificar objetivos discursivos do texto (informar ou defender uma opinião, estabelecer contato, promover polêmica, humor, etc.).

_Identificar as diferentes partes constitutivas de um texto.

_Reconhecer e identificar a estrutura dos gêneros discursivos.

_Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas, uso de organizadores textuais, de coesivos, etc.

_Estabelecer relações entre os diversos segmentos do próprio texto e entre textos diferentes.

_Estabelecer articulação entre informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para dar conta de ambiguidades, ironias e opiniões do autor.

_Identificar efeitos de sentido decorrentes do emprego de marcas linguísticas necessárias à compreensão do texto (mecanismos anafóricos e dêiticos, operadores lógicos e argumentativos, marcadores de sequenciação do texto, marcadores temporais, formas de indeterminação do agente).

_Identificar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos de coesão e coerência textual.

_Identificar os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, especialmente no que se refere ao uso dos pronomes, dos modos e tempos verbais e ao uso das vozes verbais.

_Identificar a importância da organização gráfica e diagramação para a coesão e coerência de um texto.

_Identificar recursos linguísticos próprios da língua escrita formal: pontuação, ortografia, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, estruturação de orações e períodos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

_MS-Windows 10: controle de acesso e autenticação de usuários, painel de controle, central de ações, área de trabalho, manipulação de arquivos e pastas, compactação de arquivos, uso dos menus, ferramentas de diagnóstico, manutenção e restauração, backup de arquivos, compartilhamento de arquivos e impressoras, utilização do OneDrive.

_MS-Word 2013: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, rodapés, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta, correspondências, envelopes e etiquetas, correção ortográfica.

_MS-Excel 2013: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação e filtragem de dados.

_MS-Power Point 2013: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, slide mestre, modos de exibição, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides.

_Correio Eletrônico: uso do aplicativo de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e Microsoft Outlook 2013, protocolos, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.

_Internet: Navegação Internet (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome), protocolos HTTP/HTTPS/FTP, conceitos de URL, proxy, links/apontadores, sites/sítios Web, sites/sítios de pesquisa (expressões para pesquisa de conteúdo/sites (Google)).

_Noções de Segurança e Proteção: Vírus, Cavalos de Tróia, Worms, Spyware, Phishing, Pharming, Spam e derivados.

_Noções de Arquitetura e Manutenção do Computador: memória, processador, dispositivos de entrada e saída, instalação e configuração de impressoras e outros dispositivos.