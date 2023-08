Concurso para nível médio tem vagas para setor administrativo

Outro concurso para nível médio foi divulgado. Dessa vez, as oportunidades são para o setor administrativo. As vagas são para o IF Sul de Minas (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais).

O processo de seleção, que abre inscrições hoje, 28 de agosto, a partir das 13h, oferece oportunidades em diversas carreiras.

Vagas concurso para nível médio

São vagas para assistente de alunos (1 vaga), técnico de tecnologia da informação (3 vagas) e técnico de laboratório na área de publicidade (1 vaga). A remuneração para a função de assistente de alunos é de R$ 2.778,13, enquanto as demais posições têm um salário de R$ 3.325,19.

Os aprovados do concurso para nível médio receberão os seguintes benefícios:

auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde, auxílio pré-escolar e adicional de incentivo à qualificação.

O regime de contratação é de 40 horas semanais. Os aprovados deverão atuar nas seguintes cidades:

Pouso Alegre, Passos, Poços de Caldas e Machado

Como serão as provas do concurso para nível médio?



As provas estão marcadas para 29 de outubro e contarão com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

legislação;

raciocínio lógico-matemático;

conhecimentos específicos.

