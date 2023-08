Concurso para Polícia Militar com 900 vagas entra na última semana de inscrições

Quem deseja uma vaga na área da segurança pública (Polícia Militar) ainda tem tempo de se inscrever para o concurso público que prevê o preenchimento de mais de 1.000 vagas para o cargo de soldado.

As inscrições ficam abertas até a próxima quarta-feira, 30 de agosto.

Confira mais informações a seguir.

Quais são as vagas?

As vagas são destinadas a Polícia Militar do Estado da Paraíba. O certame visa contratação de profissionais de nível médio para o cargo de soldado.

Vale citar que o edital de concurso para o Corpo de Bombeiros da Paraíba também foi divulgado. Clique aqui para mais informações.

Ao todo, a PM PB oferece 900 vagas para contratação imediata para o cargo de Soldado.

Confira a seguir como será a distribuição das vagas por regionais:

CPRM – João Pessoa



Masculino ampla: 259 vagas

Masculino cotas: 65 vagas;

Feminino ampla: 29 vagas;

Feminino cotas: 7 vagas.

CPR I – Campina Grande

Masculino ampla concorrência: 162 vagas;

Masculino cotas: 41 vagas;

Feminino ampla concorrência: 17 vagas;

Feminino cotas: 5 vagas.

CPR II – Patos

Masculino ampla concorrência: 129 vagas;

Masculino cotas: 33 vagas;

Feminino ampla concorrência: 14 vagas;

Feminino cotas: 4 vagas.

CPR III – Guarabira

Masculino ampla concorrência: 92 vagas;

Masculino cotas: 24 vagas;

Feminino ampla concorrência: 11 vagas;

Feminino cotas: 3 vagas.

O salário oferecido é de R$ 4.206,87 podendo chegar a R$ 6.510,87 com o acréscimo de R$ 2.304,00 referente ao Plantão Extra Remunerado.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Vale lembrar que o certame sofreu alterações importantes no edital.

A primeira delas diz respeito a idade dos candidatos. Anteriormente à retificação, os candidatos deveriam comprovar no momento da matricula no curso de formação idade mínima de 18 e máxima de 32 anos.

Agora, com as mudanças, o candidato deve possuir entre 18 e 32 anos no ano da inscrição, ou seja, até dezembro de 2023.

Outra alteração importante é sobre as exigências do TAF (Teste de Aptidão Física).

Com a retificação, os candidatos do sexo masculino terão que realizar 5 flexões de cotovelo na barra fixa e não mais 7 como previsto anteriormente. Já os candidatos do sexo feminino terão que realizar 10 segundos de suspensão na barra ao invés de 15.

Clique aqui para conferir na integra todas as alterações do edital do concurso da PM PB.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível médio completo, além de possuir entre 18 e 32 anos de idade no ano da inscrição no concurso, ou seja, até dezembro de 2023.

Também é necessário possuir estatura mínima de 1,60 (homens) e 1,55 (mulheres). Além disso, o candidato ainda deve comprovar os demais requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições PM PB

Os interessados em participar do concurso da PM PB têm até o dia 30 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto IBFC.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Quais as principais atribuições de cargo de um policial?

Realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento;

Primar pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

O policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar.

Etapas concurso PM PB

O concurso público para o Corpo de Bombeiros contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame Psicológico, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Saúde, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de outubro de 2023 nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira.

Os candidatos serão avaliados por meio de 80 questões de múltipla escolha, divididas entre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: 15 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Geografia e História da Paraíba: 10 questões;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol): 10 questões;

Noções de Informática: 10 questões;

Noções de Direito e Sociologia: 25 questões.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.