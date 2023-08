Concurso PC DF terá banca definida em breve, saiba mais

Se você sonha em ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal, fique atento: o concurso PC DF está cada vez mais próximo de acontecer. Neste artigo, vamos apresentar as principais informações sobre o concurso PC DF, como vagas, salários, etapas e dicas de preparação.

A corporação já está em processo de escolha da banca organizadora para os cargos de Agente Policial de Custódia, Delegado de Polícia e carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis (Administrativo). Além disso, o concurso para os cargos de Agente de Polícia e Escrivão de Polícia já está em andamento, com provas previstas para o segundo semestre de 2023. Então, acompanhe!

Concurso PC DF: vagas e salários

O concurso PC DF deve ofertar um total de 1.050 vagas. Assim, a distribuição deve acontecer da seguinte forma:

Agente Policial de Custódia: 300 vagas (100 imediatas e 200 em cadastro reserva), com salário inicial de R$ 4.746,25;

Delegado de Polícia: 150 vagas (50 imediatas e 100 em cadastro reserva), com salário inicial de R$ 18.177,32;

Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis: 100 vagas (40 imediatas e 60 em cadastro reserva), com salário inicial de R$ 8.698,78;

Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis: 500 vagas (220 imediatas e 280 em cadastro reserva), com salário inicial de R$ 5.070,00.

Para concorrer aos cargos de Agente Policial de Custódia e Analista, é necessário ter nível médio completo. Já para os cargos de Delegado e Gestor, é exigido nível superior em qualquer área, exceto para Delegado, que requer formação específica em Direito.

Etapas e provas

O concurso PC DF deve ser composto por diversas etapas, que variam de acordo com o cargo pretendido. Em geral, as etapas são as seguintes:



Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

Prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório;

Prova oral, somente para o cargo de Delegado, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, somente para os cargos de nível superior, de caráter classificatório;

Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas devem abordar conteúdos de conhecimentos gerais e específicos, conforme o edital do cargo. Enquanto, as provas discursivas devem exigir a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema proposto pela banca. Por fim, a prova oral deve consistir na arguição do candidato sobre temas relacionados à legislação penal e processual penal.

Qual será a banca organizadora?

O processo de escolha da banca organizadora do concurso PC DF está em andamento. Assim, a expectativa é que a definição ocorra em breve, pois a corporação já recebeu as propostas das instituições interessadas em realizar o certame. Enquanto, as bancas que disputam a organização do concurso são:

Cebraspe;

Iades;

FGV;

Instituto AOCP;

Instituto Quadrix.

A banca organizadora será responsável por elaborar o edital, receber as inscrições, aplicar as provas e divulgar os resultados do concurso. Por isso, é importante que o candidato conheça o perfil e o estilo da banca escolhida, para se preparar adequadamente para as provas.

Dicas de preparação para o concurso PC DF

O concurso PC DF é um dos mais concorridos e disputados do país. Afinal, oferece ótimas oportunidades para quem deseja ingressar na carreira policial. Por isso, é fundamental que o candidato se prepare com antecedência e qualidade, seguindo algumas dicas, como:

Estudar com base no edital anterior e nas provas anteriores do cargo pretendido. Assim, será mais simples para conhecer o conteúdo programático, o nível de dificuldade e o formato das questões;

Fazer um planejamento de estudos, definindo uma rotina, um cronograma. Enquanto, buscar por um método de revisão que se adapte às suas necessidades e disponibilidade;

Resolver muitos exercícios e simulados, para fixar o conteúdo, testar seus conhecimentos e treinar o tempo e a estratégia de prova;

Manter a informação sobre os temas atuais e relevantes para a sociedade. Aliás, especialmente aqueles relacionados à segurança pública, à violência e à criminalidade;

Cuidar da saúde física e mental, praticando atividades físicas, alimentando-se bem, dormindo bem e reservando momentos de lazer e descanso.

O concurso PC DF é uma excelente oportunidade para quem quer fazer parte da Polícia Civil do Distrito Federal, uma das mais respeitadas e valorizadas do país. Com vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade, o certame deve atrair milhares de candidatos.

Por isso, é importante que você se antecipe e comece a se preparar o quanto antes. Para isso, conte com a ajuda de materiais de qualidade, cursos online, professores especializados e dicas de especialistas. Assim, você aumentará suas chances de conquistar a sua vaga na PC DF. Boa sorte!