Concurso PM DF com mais de 2 mil vagas é retomado

Novidades no concurso da Polícia Militar (PM DF) para soldados.

Após suspensão, o certame foi retomado.

Confira todas as novidades.

Concurso retomado: quais as vagas e as novidades do certame?

O concurso para Polícia Militar do Distrito Federal foi retomado. A decisão de retomada do certame foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, 22 de agosto.

De acordo com o documento, foi reajustada a pontuação mínima para aprovação dos candidatos após a anulação de três questões da prova objetiva.

Agora, com a retomada do concurso, a prova objetiva passa a contar com 77 questões válidas cada uma com um peso de 1,038961039. Com o ajuste, a pontuação proporcional para aprovação do candidato passou a ser de 46,2 pontos.

Vale destacar que além da retomada do certame, a PMDF, por meio da banca responsável pelo concurso, o Instituto AOCP, foi republicado o resultado preliminar da prova objetiva. Com isso, os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado entre os dias 23 de agosto até às 23h59 do dia 29 de agosto de 2023.

Por que o concurso foi suspenso?

A suspensão do concurso PM DF foi publicada no dia 03 de julho, no Diário Oficial.



Você também pode gostar:

Por meio de nota à imprensa, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) revelou detalhes sobre o motivo da suspensão do certame.

De acordo com o órgão, o certame foi suspenso após pedido da própria PM DF. Isso porque a corporação deseja reduzir o percentual mínimo da nota de aprovação com o objetivo de aprovar um maior número de candidatos.

Na semana passada, um vídeo publicado nas redes sociais da vice-governadora Celina Leão e do deputado distrital Hermeto já haviam deixado no ar que o motivo da suspensão estava relacionado com a quebra da cláusula de barreira.

No vídeo, o deputado afirma a necessidade de convocação de um maior número de aprovados com o objetivo de reforçar a segurança pública.

Em outro vídeo, a vice-governadora ainda informa que foi realizada uma consulta ao TCDF com a intenção justamente de avaliar a possibilidade de quebrar a cláusula de barreira e, consequentemente, oferecer maior possibilidade de ingresso dos candidatos.

O documento publicado no Diário Oficial informa que um novo cronograma será publicado em breve com as novas datas para a realização das demais etapas do certame.

Clique aqui para ler a suspensão na íntegra.

Concurso PM DF recebeu mais de 35 mil inscrições

O concurso para a PMDF recebeu 35.066 candidaturas para concorrer a uma das 2.100 vagas oferecidas para o cargo de Soldado Policial Militar, distribuídas entre vagas imediatas e reservas, o que representava cerca de 16 candidatos na disputa por uma única vaga.

Contudo, cerca de 17,1% dos candidatos não compareceram para realizar a prova objetiva, totalizando 6.018 faltosos. O alto número de abstenções diminui a concorrência por vaga registrada anteriormente.

Com as abstenções, esse número caiu para 13 candidatos por vaga.

A disputa é maior para as vagas de ampla concorrência para o sexo feminino.

Já o cargo que recebeu o maior número de inscrições foi o do sexo masculino para ampla concorrência.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Soldado Masculino – 504 vagas + 126 vagas para negros

– 504 vagas + 126 vagas para negros Soldado Feminino – 56 vagas + 14 vagas para negros

Já o cadastro reserva prevê:

Soldado Masculino – 1.008 vagas + 252 vagas para negros

– 1.008 vagas + 252 vagas para negros Soldado Feminino – 112 vagas + 28 vagas para negros

Concurso PMDF oferece salários acima de R$ 6 mil

O salário oferecido pela Polícia Militar do Estado do Distrito Federal (PM DF) é de R$5.336,96 durante o curso de formação, passando para R$ 6.081,28 após a conclusão do curso, além de auxílio alimentação no valor de R$ 850.

Para entrar na corporação, o candidato deve comprovar nível superior completo em qualquer área. Além de possuir CNH, no mínimo, do tipo “B”.

Os candidatos ainda devem comprovar idade mínima de 18 e máxima de 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Provas contaram com 80 questões

As provas objetiva e de redação foram aplicadas no dia 21 de maio de 2023, e foram compostas por 80 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades, legislação aplicada a PM DF e conhecimentos específicos.

O concurso ainda conta com outras etapas, como teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso PM DF.