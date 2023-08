Concurso PM PB: quanto ganha um soldado?

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) anuncia que saiu o edital com 1.100 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 200 para os Bombeiros.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 01 e 30 de agosto de 2023, através do portal da banca organizadora, IBFC, ao custo de R$120,00.

Vagas para concurso PM PB

As oportunidades para soldado da PM PB são de acordo com esta tabela:

CARGO VAGAS SALÁRIO Soldado 900 R$ 4.206,87

Quanto ganha um soldado aprovado no concurso PM PB

A composição salarial do Concurso PM PB seguirá a regra:

durante o Curso de Formação de Soldados (PM/1): Bolsa equivalente a um salário mínimo vigente, acrescida de auxílio alimentação. b) após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Soldados (PM/2): R$ 4.206,87 (podendo ainda receber adicional por Plantão Extra Remunerado até o valor de R$ 2.304,00), além de gratificações específicas decorrentes do exercício de suas funções.

Os requisitos para participar da seleção é:

ensino médio completo ou equivalente comprovado através de Certificado de conclusão do Nível Médio;

ter altura mínima de 1,60 m, se do sexo masculino, e de 1,55 m, se do sexo feminino;

completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos de idade no ano de inscrição

Como serão as provas do concurso PM PB?

A prova objetiva está marcada para 29 de outubro. O concurso vai acontecer seguindo estas fases:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva) , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exame Psicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

A aplicação das provas será nas seguintes cidades:

João Pessoa/região metropolitana, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira, Estado da Paraíba.

Fase objetiva concurso PM PB

O concurso contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 15 questões (peso 1)

Raciocínio Lógico – 10 questões (peso 1)

Geografia e História da Paraíba – 10 questões (peso 0,5)

Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Informática – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Direito e Sociologia – 25 questões (peso 2)

Fase discursiva

A Prova Discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos.

De acordo com o edital, somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite de 4 vezes o número de vagas do concurso PM PB.

Sobre o TAF do concurso PM PB

O Teste de Aptidão Física vai acontecer levando em conta a avaliação da capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando selecionar aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho da atividade militar estadual.

Os exercícios cobrados serão:

Flexões de cotovelo na barra fixa ou Suspensão na barra fixa

Corrida rasa 100 metros

Corrida de fundo 2.400 metros

Abdominal remador

Salto em altura

Vale lembrar que o tempo depende de cada exercício e do sexo do candidato.

Confira o edital aqui

Quando aconteceu o último concurso PM PB?

O último edital aconteceu em 2021 e teve a FGV como banca organizadora. O certame ofertou as seguintes oportunidades:

CARGOS VAGAS CFO PM 2022 (sexo feminino) 05 CFO PM 2022 (sexo masculino) 25

Grau hierárquico e remuneração

Cadete do 1º ano PM R$ 3.124,23 soldo de 3º Sargento PM + auxílios;

soldo de 3º Sargento PM + auxílios; Cadete do 2º ano PM R$ 3.433,41 soldo de 2º Sargento PM + auxílios;

soldo de 2º Sargento PM + auxílios; Cadete do 3º ano PM R$ 3.813,27 soldo de 1º Sargento PM + auxílios;

soldo de 1º Sargento PM + auxílios; Aspirante a Oficial PM R $ 6.061,00 soldo + auxílios;

soldo + auxílios; 2º Tenente PM R$ 7.791,20 soldo + auxílios.

Funções dos cargos:

As atribuições dependem de cada cargo, confira:

Cadete PM: Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da

Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Aspirante a Oficial PM : Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

: Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes. 2º Tenente PM: Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados, com atribuições de comandar pelotão, coordenar policiamento ostensivo, reservado e velado, assessorar o comando, gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações, desenvolver processos e procedimentos administrativos militares, atuar na coordenação da comunicação social, promover estudos técnicos e de capacitação profissional, proteger e preservar a vida dos cidadãos e garantir o pleno exercício dos seus direitos, dentre outras especificadas em normas.

Sobre as provas

A fase objetiva contou com 80 questões. Confira as disciplinas:

Conhecimentos gerais:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Raciocínio Lógico;

História da Paraíba;

Noções de Sociologia;

Noções de Metodologia do Ensino Superior;

Atividade Física e Promoção à Saúde.

Conhecimentos jurídicos:

Direitos Humanos;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Penal;

Direito Processual Penal.

Conhecimentos de administração: