Concurso PM SC Oficial tem salário de mais de R$ 16 mil, confira

Se você é apaixonado pela área de segurança pública e tem o sonho de se tornar um policial militar, o concurso PM SC Oficial é uma oportunidade imperdível para alcançar seus objetivos. Afinal, com o edital já publicado, o certame da Polícia Militar de Santa Catarina está ofertando 50 vagas para a função de Oficial, com uma remuneração atrativa de R$ 16.306,00.

As provas objetivas estão previstas para o dia 13 de agosto de 2023, segundo o cronograma apresentado no edital. Enquanto, as provas discursivas P2 e P3 serão realizadas no dia 20 de agosto de 2023. Por isso, aproveite esse tempo para se preparar de forma adequada e garantir o seu melhor desempenho no certame.

Vencimento e vantagens: uma carreira valorizada

O cargo de Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina oferece uma remuneração muito atrativa, sendo R$ 16.306,00 o salário inicial. Além disso, os Policiais Militares têm direito a diversos auxílios, como:

Fardamento;

Alimentação;

Previdência social especial;

Assistência à saúde própria e dos dependentes através do Hospital da Polícia Militar e Odonto Clínica, entre outras prerrogativas previstas no Estatuto dos Policiais Militares.

Carreira e atribuições do Oficial PM SC

Ainda, o Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina exerce funções de:

Comando, direção e chefia nas atividades e Organizações Policiais Militares;

Atua como juiz militar na Vara e Direito Militar, autoridade de polícia judiciária militar, e também, como autoridade policial militar para o exercício das missões de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública. Bem como para os atos de polícia administrativa ostensiva.

Etapas do Concurso PM SC Oficial



Assim, o certame é composto por diversas etapas, as quais os candidatos devem ter bom preparo para enfrentar:

Prova Objetiva, classificatória e eliminatória

Portanto, a prova objetiva abordará disciplinas como:

Direito Constitucional: 7 questões;

Direito Administrativo: 7 questões;

Direito Processual Penal Comum e Militar: 7 questões cada;

Direito Penal Comum e Militar: 7 questões cada;

Direito Civil: 6 questões;

Língua Portuguesa: 8 questões;

Raciocínio Lógico: 7 questões;

Inglês: 5 questões;

Informática: 5 questões;

Legislação Institucional: 7 questões.

Prova Discursiva, composta por 4 questões, eliminatória e classificatória

Com questões sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e Processual Penal, Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Assim, as 4 questões são de caráter dissertativo do tipo situação-problema. Em síntese, o candidato deve responder a partir de uma fundamentação jurídica, com o desenvolvimento de argumento objetivo e correto.

Além disso, terá uma redação sobre Segurança Pública. Esta redação deverá ser feita de forma dissertativa, com 20 até 30 linhas no máximo.

Teste de Aptidão Física do concurso PM SC Oficial, eliminatória

Avaliação das capacidades físicas dos candidatos, incluindo teste de flexão de braço na barra fixa, desenvolvimento com halteres, flexão abdominal remador, corrida de velocidade de 100 metros, apoio de quatro tempos e teste de Cooper.

Exame de Saúde, eliminatório

Avaliação médica e psicológica para verificar a aptidão física e psíquica dos candidatos.

Exame Toxicológico, eliminatório

Teste para verificar a presença de substâncias tóxicas no organismo dos candidatos.

Investigação Social, eliminatória

Avaliação do perfil dos candidatos quanto à idoneidade moral e conduta social.

Avaliação Psicológica, eliminatória

Verificação da aptidão psicológica dos candidatos para exercer as funções do cargo.

Último Concurso PM SC Oficial

O concurso anterior da PM SC para o cargo de Oficial aconteceu em agosto de 2019 e contou com mais de 25.000 inscritos. Aqui, estiveram disponíveis, ao todo, 800 vagas para candidatos do sexo masculino e 200 vagas para candidatas do sexo feminino, com uma remuneração inicial de R$ 4.800,00.

Para concorrer, era necessário possuir nível superior completo em qualquer área de formação. Desse modo, a organização e aplicação das provas ficou a cargo do Instituto Carlos Augusto Bittencourt – Incab.

Prepare-se para a realização do seu sonho

O concurso PM SC Oficial é uma oportunidade única para aqueles que desejam ingressar na carreira policial militar e contribuir para a segurança da população.

Com uma remuneração atrativa e benefícios valorizados, a carreira de Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina é uma escolha promissora para os concurseiros e concurseiras que buscam estabilidade e realização profissional.

Desse modo, a realização de provas de concursos públicos pode variar conforme o cargo almejado e a banca organizadora responsável pela elaboração do exame.

Por fim, resolver questões durante o processo de preparação é fundamental para se familiarizar com os diferentes formatos de perguntas e estrutura das provas de cada banca. Logo, o que contribui para um melhor desempenho e maior agilidade na resolução. Então, essa prática é essencial para evitar surpresas e nervosismo no dia da prova.

Aproveite o tempo disponível para se preparar de forma dedicada e focada nas disciplinas do edital. Assim, com determinação, estudo e perseverança, você estará mais próximo(a) de realizar o seu sonho e alcançar o sucesso no Concurso PM SC Oficial. Boa sorte em sua jornada rumo à aprovação!