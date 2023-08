Concurso Polícia Civil terá editais com 3.500 vagas nesta sexta (1)

A espera finalmente terminou! O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, anunciou a esperada publicação dos editais do concurso PC SP no Diário Oficial do Estado. O anúncio oficial foi feito através de um vídeo nas redes sociais do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

“O concurso com 3.500 vagas terá editais publicados no Diário Oficial de amanhã, 1º de setembro. Convido a todos para participarem desse certame e ingressarem na nossa querida Polícia Civil“, disse o delegado-geral.

Inscrições para o concurso PC SP

As inscrições para o concurso PC SP estão previstas para começar no dia 11. A realização do concurso da Polícia Civil SP é esperada há meses e ganhou força nas últimas semanas com a contratação da Fundação Vunesp como banca organizadora da seleção. Este era um dos grandes entraves para a publicação dos editais.

Vagas para nível superior

As 3.500 vagas autorizadas para o novo concurso serão para carreiras de nível superior, com exigência também da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A corporação não estabelece altura para ingresso em seus quadros. Contudo, para ser policial civil, há necessidade de ter, no mínimo, 18 e, no máximo, 75 anos de idade.

Os aprovados no concurso já terão direito a salários iniciais de até R$15 mil. Em junho, foi sancionada a Lei Complementar 1.384/2023, que reajustou os valores pagos aos policiais civis e militares.

Distribuição de vagas por cargo e salários iniciais

A seguir, veja a distribuição das vagas por cargo e salários iniciais:



Investigador de polícia de 3ª classe: 1.250 vagas e salários de R$5.879,68;

Escrivão de polícia de 3ª classe: 1.333 vagas e salários de R$5.879,68;

Médico legista de 3ª classe: 116 vagas e salários de R$12.954,40;

Perito criminal de 3ª classe: 249 vagas e salários de R$12.954,40; e

Delegado de Polícia de 3ª classe: 552 vagas e salários de R$15.037,99.

Os valores incluem os vencimentos básicos reajustados, gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária, no caso de delegados.

Provas do concurso PC SP

As provas do concurso estão previstas para ocorrer entre novembro e dezembro. As avaliações objetivas e discursivas de escrivão e investigador serão realizadas no mesmo dia. Para médico legista e perito criminal, os exames também ocorrerão na mesma data (diferente dos demais cargos). E, na sequência, será a prova de delegado.

Na parte da manhã, os candidatos a todos os cargos serão submetidos às questões objetivas. Já no turno da tarde, será a vez de responder à prova escrita (discursiva). Também está confirmado que o próximo concurso Polícia Civil SP terá provas orais para todos os cargos.

Estrutura das provas

O novo concurso deve trazer a mesma estrutura de provas das últimas seleções da Polícia Civil do Estado:

Prova preambular (objetiva), de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita (discursiva), de caráter eliminatório e classificatório;

Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova de títulos, de caráter classificatório.

O conteúdo programático, por sua vez, poderá sofrer alteração pelas atualizações nas leis e a critério das bancas examinadoras.

Locais de prova

Para investigador, escrivão, médico legista e perito criminal, as avaliações objetivas e discursivas serão aplicadas nas seguintes cidades:

São Paulo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

Piracicaba; e

Sorocaba.

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher a cidade que deseja realizar a prova. Já para delegado, as avaliações serão apenas na capital de São Paulo.