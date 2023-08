Concurso POLICIAL PENAL anuncia NOVO edital com 726 VAGAS

Outro concurso policial penal deve chegar em breve. Ao todo serão 726 vagas para o cargo. As oportunidades serão para atuação em Goiás.

A confirmação foi feita na última segunda-feira, 31 de julho. Vale lembrar que o edital já tinha um prazo pré estabelecido para sair, porém, o período não foi concretizado.

Outra excelente novidade é que as vagas poderão ser ampliadas, saindo de 726 para 1.600 oportunidades. O concurso está em processo de escolha da banca.

A partir deste momento, assim que a empresa for escolhida, o edital do concurso policial penal torna-se iminente e pode sair a qualquer momento. A intenção é de que até 20% das vagas sejam destinadas para mulheres.

Para concorrer é necessário possuir nível superior em qualquer área. Os salários são de R$ 5.800.

Como foi o último concurso policial penal

O último concurso policial penal foi liberado em 2019 com o nome de agente penitenciário. A banca, na ocasião, foi Iades e a oferta foi de 500 vagas. O certame contou com as seguintes etapas:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES;

c) avaliação médica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES;

d) avaliação da equipe multiprofissional, de caráter eliminatório e exclusiva para os candidatos que se declararam com deficiência, a ser realizada pelo IADES;

e) avaliação física, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES;

f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES; e

g) investigação social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela DGAP

A fase objetiva contou com 60 questões distribuídas da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 20 questões

conhecimentos específicos – 40 questões



A prova discursiva do concurso policial penal contou com elaboração de texto dissertativo ou descritivo, com extensão mínima de 20 a 30 linhas, com base em tema formulado pela banca.

Outros concursos da Polícia Penal

O concurso da Polícia Penal oferece grande oportunidade para a região sudeste. Ao todo são 1.700 vagas para São Paulo e Espírito Santo.

Vale lembrar que o Rio de Janeiro, um novo concurso para a Polícia Penal ainda está em estudo. Já em Minas Gerais, uma seleção já foi realizada e está na etapa do curso de formação – eis o motivo que não entrou no número de vagas contabilizadas. Concurso da Polícia Penal ES O concurso oferta 600 vagas para Inspetor Penitenciário – polícia penal. A carreira é destinada a quem tem o nível médio completo e proporciona uma remuneração inicial de R$4.341,06. Além de nível médio, os interessados precisam comprovar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”. A carga horária é de 40 horas semanais e as vagas são destinadas para homens e mulheres. As inscrições do concurso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 24 de agosto, nosite do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador. A taxa é de R$68,80. Além da prova objetiva, os candidatos serão avaliados mediante estas fases: prova de redação; exame de aptidão física; exame psicotécnico; exame de saúde; procedimento de heteroidentificação; investigação social; e curso de formação. A fase objetiva vai acontecer no dia 08 de outubro em Vitória do Espírito Santo. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que institui a Polícia Penal do Espírito Santo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 2021. Porém, a carreira ainda depende de regulamentação.

Concurso da Polícia Penal SP Tudo indica que o quantitativo será o mesmo, isto é, 1.100 vagas para o cargo divididas da seguinte forma: Para se inscrever, o candidato, além dos requisitos básicos precisa cumprir estas regras: Ter nível médio completo

idade entre 18 e 74 anos Sobre remuneração, os salários podem chegar a 4.301,39, com o limite de R$ 785,67 de adicional de insalubridade, para jornada de trabalho de 12×36 horas. Como serão as provas do concurso Polícia Penal SP? Além da fase objetiva, o certame vai contar com estas etapas: Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Investigação Social , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Curso de Formação, de caráter eliminatório.