CONCURSO PREFEITURA 2023 vai abrir 1.500 vagas e salário de R$3.216,00

A Prefeitura da Serra/ES está se preparando para abrir um novo concurso público com a oferta de 1.500 vagas nos níveis médio, técnico e superior. Sob a liderança do prefeito Sergio Vidigal, a expectativa é que o edital seja publicado no primeiro trimestre de 2024, proporcionando grandes oportunidades para profissionais de diversas áreas.

Os Cargos Disponíveis

O concurso público da Prefeitura da Serra contemplará cargos nos níveis médio, técnico e superior, abrangendo uma ampla gama de áreas profissionais. Confira as oportunidades abaixo:

Nível técnico : técnico de informática e técnico de enfermagem;

: técnico de informática e técnico de enfermagem; Nível médio : agente administrativo;

: agente administrativo; Nível superior: analista de sistemas, auditor fiscal, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, professor, pedagogo e outros.

Essa diversidade de cargos oferece opções atrativas para profissionais qualificados que desejam ingressar no serviço público.

Remuneração e Benefícios

A remuneração oferecida pela Prefeitura da Serra é bastante atrativa, permitindo aos servidores públicos um reconhecimento justo pelo seu trabalho. Para os níveis técnico e médio, o salário é de R$ 1.428,00. Já os cargos de nível superior contarão com um salário de R$ 3.216,04.

Além disso, a Prefeitura oferece um auxílio alimentação no valor de R$ 650,00, que contribui para a qualidade de vida dos servidores.

Anulação do Concurso Público Anterior

É importante mencionar que a Prefeitura da Serra teve que anular um concurso público realizado anteriormente devido a indícios de irregularidades. Após uma investigação conduzida pelo Ministério Público, ficou constatado que o certame iniciado em 2020 apresentava problemas em seu processo de realização.



Em decorrência dessas irregularidades, a Prefeitura da Serra publicou um decreto oficializando a anulação do concurso e autorizando a devolução do dinheiro das inscrições pagas pelos candidatos. Essa medida demonstra o compromisso da administração municipal em garantir a lisura e a transparência de seus processos seletivos.

Devolução das Taxas de Inscrição

Aqueles que realizaram a inscrição no concurso anterior e efetuaram o pagamento da taxa terão o direito de solicitar o reembolso. Para isso, o candidato deverá acessar o site de concursos da Prefeitura da Serra e preencher o CPF, aguardando o preenchimento automático das demais informações cadastrais. Em seguida, será necessário indicar uma conta corrente válida, vinculada a qualquer instituição bancária, para receber o depósito dos valores.

É importante ressaltar que o crédito será efetuado apenas se o titular da conta corrente possuir o mesmo CPF utilizado no momento da inscrição no concurso público. O prazo para solicitar a devolução da taxa de inscrição será de, no máximo, 60 dias após a publicação do decreto, que ocorreu em 2 de agosto.

Caso surjam dúvidas sobre o procedimento de devolução, os candidatos poderão entrar em contato através do e-mail devolucaoconcurso@serra.es.gov.br ou enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (27) 98182-0040, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.

Suspensão do Concurso Anterior

O concurso público da Prefeitura da Serra, que teve que ser anulado, enfrentou diversos obstáculos desde o seu lançamento no início de 2020. A pandemia da Covid-19 foi um dos principais fatores que levaram à suspensão do certame naquele ano, impossibilitando a realização das provas.

Em 2021, a gestão do prefeito Sergio Vidigal solicitou a suspensão do concurso e encaminhou o caso ao Ministério Público, alegando indícios de irregularidades no processo. Após uma investigação minuciosa, o Ministério Público solicitou uma medida cautelar, resultando no bloqueio do montante de R$ 2.022.119,00, proveniente das taxas de inscrição, na conta do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame.

As investigações revelaram que diferentes termos de referência foram encaminhados para as empresas interessadas no certame, o que gerou a irregularidade do procedimento e a falta de isonomia e concorrência necessárias.

Ademais, o novo concurso público da Prefeitura da Serra representa uma excelente oportunidade para profissionais em busca de estabilidade e reconhecimento. Com a oferta de 1.500 vagas nos níveis médio, técnico e superior, e salários atrativos, essa seleção promete atrair candidatos qualificados de diversas áreas.

Após superar os desafios enfrentados no concurso anterior, a administração municipal está empenhada em garantir a lisura e a transparência do novo certame. A anulação do concurso anterior e a devolução das taxas de inscrição demonstram o compromisso da Prefeitura da Serra em promover um processo seletivo justo e confiável.

Portanto, se você está em busca de uma carreira no serviço público, fique atento ao lançamento do edital e às datas de inscrição. Prepare-se para conquistar uma vaga na Prefeitura da Serra e contribuir para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.