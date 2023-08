Concurso PREFEITURA abre mais de 80 vagas; veja como participar

O concurso da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, localizada no estado da Bahia, está com inscrições abertas para preenchimento de mais de 80 vagas em diversos cargos. Esta é uma excelente oportunidade para os moradores da região que desejam ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Detalhes sobre as vagas do concurso

O concurso da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus oferece uma variedade de cargos em diferentes áreas, abrangendo desde a saúde até a educação. Entre os cargos disponíveis, destaca-se o de Agente Comunitário de Saúde, que exige a conclusão do ensino médio. Além disso, é necessário residir na área da comunidade em que atuará, conforme estabelecido no edital.

A remuneração mensal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde é de R$ 2.640,00, seguindo o piso nacional da categoria. Essa é uma ótima oportunidade para quem busca estabilidade financeira e uma carreira na área da saúde.

Inscrições e prazos

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 17 de agosto de 2023. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Fundação CefetBahia, responsável pela realização do concurso. É importante ficar atento aos prazos e requisitos estabelecidos no regulamento.

A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deve ser paga dentro do prazo estipulado. Caso atenda aos critérios estabelecidos no edital, é possível solicitar a isenção dessa taxa.

Processo seletivo e classificação

O processo seletivo para o concurso da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus será realizado por meio de prova objetiva, composta por 30 questões de múltipla escolha. A duração da prova será de duas horas e está prevista para o dia 03 de setembro de 2023, no turno matutino.

Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter um percentual mínimo de acerto de 50% do total de pontos. Além disso, a classificação final levará em consideração o número de acertos em questões objetivas com pesos diferentes, bem como a idade mais elevada, em caso de empate.



Validade do concurso

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da administração municipal. Durante esse período, os candidatos aprovados e convocados serão nomeados para as vagas disponíveis, de acordo com a necessidade do município.

É importante ressaltar que o concurso público é uma forma de acesso democrática aos cargos públicos, garantindo a igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Além disso, a seleção por meio de concurso público é uma garantia de transparência e isonomia no processo de seleção.

Dúvidas e informações adicionais

Caso surjam dúvidas em relação ao concurso da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, os interessados podem entrar em contato através do e-mail selecao@fundacaocefetbahia.org.br. É fundamental ler atentamente o edital e estar bem informado sobre todas as etapas e requisitos do processo seletivo.

Não perca essa oportunidade de ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da sua cidade. Faça sua inscrição no concurso da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus e boa sorte!

EDITAL nº 01/2023