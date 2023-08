Concurso SEE MG tem comissão formada, veja detalhes

Você está de olho no concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE MG)? Então, temos uma boa notícia para você: o certame já tem comissão formada e está cada vez mais próximo de ser realizado. Neste artigo, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre esse concurso, que promete ser um dos mais concorridos do ano.

Comissão formada do SEE MG

O primeiro passo para a realização do concurso SEE MG foi no dia 23 de junho. Dessa forma, houve a publicação da portaria que instituiu a comissão organizadora do certame.

A comissão é composta por sete membros, sendo quatro representantes da Secretaria de Estado de Educação, dois representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e um representante da Advocacia-Geral do Estado.

A comissão é responsável por elaborar o projeto básico do concurso, definir o cronograma. Em seguida, escolher a banca organizadora, acompanhar as etapas do certame e resolver eventuais dúvidas ou problemas. Enquanto, a expectativa é que o edital seja publicado ainda neste ano.

Vagas e salários do concurso SEE MG

O número de vagas e a distribuição por cargos ainda não foram definidos, mas espera-se que sejam ofertadas cerca de 19 mil vagas para o concurso SEE MG. Conforme consta no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2020-2023.

O PPAG é um instrumento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual para um período de quatro anos.



Desse modo, os salários dos cargos variam de acordo com a jornada de trabalho, que pode ser de 8, 24 ou 40 horas semanais. Então, veja a seguir os valores iniciais para cada cargo:

Professor de Educação Básica (PEB): R$ 2.135,64 (24 horas) ou R$ 3.559,40 (40 horas);

Especialista em Educação Básica (EEB): R$ 2.135,64 (24 horas) ou R$ 3.559,40 (40 horas);

Analista Educacional (ANE): R$ 4.223,18 (40 horas);

Analista de Educação Básica (AEB): R$ 4.223,18 (40 horas);

Técnico da Educação (TDE): R$ 2.498,59 (40 horas);

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): R$ 1.455,30 (40 horas).

Além dos salários, os servidores da SEE MG têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, auxílio-moradia, gratificação por desempenho e progressão na carreira.

Último concurso do SEE MG

O último concurso SEE MG foi realizado em 2017 e ofertou 16.700 vagas para os cargos de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica. Assim, a banca organizadora foi a Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc).

O concurso contou com duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. A prova objetiva teve 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Enquanto, a avaliação de títulos considerou a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

O concurso teve mais de 178 mil inscritos e uma concorrência média de 10,7 candidatos por vaga. Desse modo, o resultado final foi homologado em 28 de dezembro de 2017 e o prazo de validade foi de dois anos, prorrogável por igual período.

Provas e conteúdos

Ainda não há informações oficiais sobre as provas e os conteúdos do concurso SEE MG, mas é provável que eles sigam o modelo do último concurso, com algumas atualizações. Portanto, os candidatos podem esperar por provas objetivas e avaliações de títulos, com questões de conhecimentos gerais e específicos.

As disciplinas que podem cair nas provas são:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Didático-Pedagógicos;

Conhecimentos Específicos de cada cargo.

Os conteúdos específicos variam conforme a área ou a especialidade escolhida pelo candidato. Por exemplo, para o cargo de Professor de Educação Básica, os conteúdos são referentes à disciplina que o candidato pretende lecionar, como Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química ou Sociologia.

Para se preparar para o concurso SEE MG, é fundamental que você tenha um bom plano de estudos. Isto é, que abranja todas as disciplinas do edital, respeitando o seu ritmo e o seu nível de conhecimento.

Você também deve resolver muitas questões da banca que será escolhida, para se familiarizar com o estilo e o nível de cobrança dela. Além disso, você pode contar com a ajuda de cursos e materiais especializados, que vão te orientar e te fornecer os conteúdos mais relevantes e atualizados para o concurso.

O concurso SEE MG é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público e trabalhar na área da educação. Desse modo, o certame já tem comissão formada e deve publicar o edital em breve, com cerca de 19 mil vagas para cargos de nível superior.

Neste artigo, você ficou por dentro dos principais aspectos do concurso SEE MG, como as vagas, os salários, o último concurso, as provas e os conteúdos. Além do mais, você também encontrou dicas de estudo e materiais para se preparar da melhor forma possível.