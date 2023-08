Concurso SEEC RN tem comissão formada

O concurso da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC RN) está cada vez mais próximo de acontecer. Pois, o certame tem comissão formada desde abril de 2023, e deve ofertar vagas para os cargos de Professor e Especialista em Educação, de nível superior.

Por isso, neste artigo, vamos mostrar os detalhes do concurso. Por exemplo, os cargos previstos, os requisitos, as remunerações e o que esperar da prova. Assim, acompanhe!

Detalhes do concurso SEEC RN

O anúncio do concurso da SEEC RN aconteceu em março de 2023, pela governadora Fátima Bezerra, como parte do plano de valorização dos profissionais da educação do estado. Desse modo, o certame tem como objetivo suprir o déficit de pessoal na rede estadual de ensino, bem como ampliar a oferta de vagas nas áreas prioritárias.

Em abril de 2023, foi publicada a portaria que instituiu a comissão organizadora do concurso. Dessa forma, a comissão é composta por:

representantes da SEEC RN;

da Secretaria de Estado da Administração (SEAD RN);

da Procuradoria Geral do Estado (PGE RN); e,

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte (SINTE RN).

Em resumo, a comissão é responsável por elaborar o projeto básico do concurso, definir o cronograma, o quantitativo de vagas, os requisitos, as atribuições, as remunerações e os conteúdos programáticos dos cargos. Além disso, a comissão também deve escolher a banca organizadora que será contratada para executar as etapas do certame.

O edital do concurso ainda não foi publicado, mas a expectativa é que isso ocorra em breve, após a conclusão dos trabalhos da comissão e a contratação da banca. Outrossim, o prazo de validade do concurso deve ser de dois anos, com a possibilidade de ocorrer a prorrogação por igual período, a critério da administração estadual.



Cargos previstos do concurso SEEC RN

O concurso da SEEC RN deve ofertar vagas para os cargos de Professor e Especialista em Educação, ambos de nível superior. Assim, os cargos são os seguintes:

Professor

É o profissional que atua na docência das disciplinas curriculares nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Sendo assim, o requisito é ter licenciatura plena na área específica ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente.

A carga horária é de 30 horas semanais, e a remuneração inicial é de R$ 2.875,95.

Especialista em Educação

É o profissional que atua na orientação educacional ou na supervisão escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Ainda, o requisito é ter licenciatura plena em Pedagogia ou curso superior em área afim e pós-graduação em Orientação Educacional ou Supervisão Escolar.

A carga horária é de 40 horas semanais, e a remuneração inicial é de R$ 3.258,84.

O que esperar da prova?

A prova do concurso da SEEC RN deve ser composta por questões objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos. Desse modo, a prova objetiva deve ter caráter eliminatório e classificatório, sendo necessário obter uma nota mínima para ser habilitado à próxima etapa.

Enquanto, a prova discursiva deve ter caráter classificatório. Os critérios de avaliação incluem a adequação ao tema proposto, à coerência, à coesão, à clareza e à correção gramatical.

A avaliação de títulos deve ter caráter classificatório, sendo atribuídos pontos aos candidatos que comprovarem experiência profissional e formação acadêmica na área da educação. Por isso, os títulos devem ser enviados à banca organizadora, conforme as instruções do edital.

A prova objetiva deve abranger as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos. Ao passo que, a prova discursiva deve consistir na elaboração de uma redação sobre um tema relacionado à educação.

Critérios de classificação no concurso SEEC RN

Terá a aprovação na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos em cada disciplina e 60% dos pontos no total da prova.

A prova discursiva deve ter o valor total de 20 pontos, sendo que serão corrigidas apenas as provas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até o limite de cinco vezes o número de vagas ofertadas para cada cargo. Enquanto, a prova discursiva deve ter entre 20 e 30 linhas, e a avaliação será feita quanto aos seguintes critérios:

Adequação ao tema proposto: até 4 pontos;

Coerência na argumentação: até 4 pontos;

Coesão na articulação das ideias: até 4 pontos;

Clareza na exposição do texto: até 4 pontos;

Correção gramatical: até 4 pontos.

A avaliação de títulos deve ter o valor total de 10 pontos, sendo que serão considerados os seguintes títulos:

Doutorado na área da educação: 3 pontos, limitado a um título;

Mestrado na área da educação: 2 pontos, limitado a um título;

Especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas: 1 ponto, limitado a dois títulos.

Por fim, também inclui na avaliação a experiência profissional na área da educação. Para isso, o candidato deve comprovar por meio de declaração ou certidão de tempo de serviço: 0,5 ponto por ano completo, limitado a quatro anos.