Concurso Sefaz RJ está em planejamento, veja detalhes

Caros concurseiros, temos ótimas notícias para aqueles que almejam uma carreira no serviço público. Pois, o Concurso da Sefaz do Rio de Janeiro encontra-se em planejamento.

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz RJ) está prestes a lançar um novo edital de concurso público em 2023. Assim, trazendo excelentes oportunidades para candidatos do Ensino Médio e Graduação nas funções de Auditor Fiscal, Analista de Fazenda e Agente de Fazenda.

Neste texto, além de apresentarmos informações detalhadas sobre a situação atual do concurso, a remuneração dos servidores e as vagas disponíveis, exploraremos também as atribuições específicas de cada cargo.

Prepare-se para conquistar a tão sonhada estabilidade e sucesso profissional no mundo fiscal.

Concurso Sefaz RJ: conjuntura atual e relato de movimentações

A Sefaz RJ está avançando nos estudos para viabilizar o tão esperado concurso público. Desde setembro de 2022, as movimentações indicam a possibilidade concreta de realização do certame, reforçada pelo projeto de recuperação fiscal.

O decreto publicado em abril de 2021 autorizou 50 vagas para os futuros candidatos. E, agora, depois da finalização dos levantamentos iniciais, a sequência será a definição da banca organizadora. Assim, a equipe será responsável por elaborar o edital completo, contendo todas as informações essenciais, desde o cronograma até o conteúdo programático.

Remuneração para os servidores da Sefaz RJ

A remuneração dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro é altamente atrativa e varia conforme o cargo e o nível alcançado.



Os Analistas de Fazenda Estadual, antigos Oficiais e Técnicos de Fazenda, possuem três níveis de vencimento base. Além disso, há ainda um adicional de qualificação (AQ) para aqueles que possuem especialização, mestrado ou doutorado;

Os Agentes de Fazenda também têm três níveis de vencimento base, além do AQ;

Os Auditores Fiscais da Receita Estadual contam com três níveis de vencimento base e a possibilidade de receber o AQ, de acordo com sua qualificação.

Quanto ao AQ, tem-se as seguintes considerações:

Quando se refere à graduação, só é aplicado em cargos de nível Médio;

Aqui, quando se refere à especialização, mestrado e doutorado, só é aplicado em cargos de nível Superior.

Vagas e cargos disponíveis

A Sefaz RJ tem previsão de abrir um total de 50 vagas em seu próximo edital de concurso público. Essas vagas serão distribuídas entre os cargos de;

Auditor Fiscal da Receita Estadual: 30 vagas, exige curso superior;

Analista de Fazenda: 10 vagas, exige curso superior; e,

Agente de Fazenda: 10 vagas, exige Ensino Médio.

Desse modo, essa é uma excelente oportunidade para candidatos de diferentes níveis de formação que desejam ingressar no serviço público e seguir uma carreira promissora na área fiscal.

Cargos efetivos da Sefaz RJ e suas atribuições

Agora, vamos explorar as atribuições específicas de cada cargo ofertado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro:

Auditor Fiscal da Receita Estadual

Registrar documento, comunicação, aviso, lançamento, autuação e apreensão;

Assim como, analisar propriedades móveis e imóveis, produtos, registros e registros fiscais e comerciais sujeitos a responsabilidades tributárias;

Elaborar opinião em procedimentos de consulta e de regime especial, bem como sobre o encerramento, suspensão e anulação de crédito tributário, exceto quando a competência for da Procuradoria-Geral do Estado.

Agente de Fazenda

Prestar atendimento ao público em geral;

Conduzir pesquisas e seleção de documentos legais relacionados à área fazendária;

Completar formulários de cadastro e registros econômicos fiscais;

Coletar e registrar informações relevantes relacionadas ao setor;

Realizar atividades ligadas à preparação de procedimentos administrativos fiscais;

Recolher, analisar e examinar trabalhos especializados sobre gestão fazendária.

Auxiliar de Fazenda

Executar tarefas relacionadas à administração fazendária compatíveis com o nível médio.

Com esses dados em seu poder, você poderá guiar seus estudos de maneira mais eficaz. Assim como, estar pronto para encarar o processo seletivo com confiança e determinação.

Construindo uma carreira fiscal de sucesso

O concurso Sefaz RJ é uma oportunidade única para candidatos que desejam trilhar uma carreira sólida e repleta de desafios na área fiscal.

Afinal, com a perspectiva de lançamento do edital em 2023, é hora de intensificar seus estudos, preparar-se adequadamente. Dessa forma, quem sabe, conquistar uma das 50 vagas disponíveis nos cargos de Auditor Fiscal, Analista de Fazenda e Agente de Fazenda.

A remuneração atrativa e as perspectivas de crescimento na carreira tornam o concurso ainda mais atrativo. Afinal, as atribuições específicas para cada cargo permitem que você conheça melhor o dia a dia da profissão e identifique o encaixe ideal para suas habilidades e interesses.

Por isso, não deixe essa oportunidade escapar! Dedique-se com empenho e determinação, buscando a excelência em seus estudos. Pois, com perseverança e preparação adequada, você estará pronto para enfrentar os desafios do concurso Sefaz RJ e construir uma carreira fiscal de sucesso! Então, a hora de começar é agora!