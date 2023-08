Concurso TCE PA 2023 é autorizado para efetivos; veja mais informações

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE PA) recebeu um importante aval em sua Sessão Plenária realizada nesta terça-feira, dia 8. Saiba mais informações importantes!

Novo concurso TCE PA para efetivos é autorizado pelo Conselho

O Conselho Superior do TCE PA votou unanimemente a favor da realização de um novo concurso público para preenchimento de cargos efetivos. Esta é uma notícia que traz expectativas e oportunidades para aqueles que buscam ingressar no quadro de servidores do TCE PA, trazendo novas perspectivas para o mercado de concursos.

Rumo a novas oportunidades: cargos efetivos no TCE PA

Com a autorização concedida pelo Conselho Superior, está oficialmente autorizada a realização de um novo concurso TCE PA. Desse modo, este certame visa preencher vagas de cargos efetivos no renomado Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Embora os cargos específicos e o número de vagas disponíveis ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é de que haja uma gama diversificada de oportunidades para profissionais de diversas áreas.

Aval unânime: Conselho Superior aprova a iniciativa

O Conselho Superior do TCE PA demonstrou sua confiança na iniciativa ao aprovar por unanimidade a realização do concurso. Em suma, esta decisão é um passo importante rumo à seleção de novos talentos que irão contribuir para o aprimoramento do funcionamento do Tribunal e para a entrega de serviços públicos de qualidade à população.

A presidente do TCE PA, conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, também esteve presente nessa relevante decisão, reforçando o comprometimento da instituição em promover um processo seletivo transparente e imparcial.

Próximos passos: comissão organizadora e projeto básico



Com a autorização concedida, o próximo passo envolve a formação de uma comissão organizadora composta por servidores do TCE PA. Sucintamente, esta equipe terá a responsabilidade de analisar as necessidades do quadro funcional e definir quais cargos precisam ser preenchidos e a quantidade de vagas a serem oferecidas.

Desta forma, com base nesse estudo, será elaborado o projeto básico que irá guiar todo o processo do concurso. Uma vez concluído o projeto básico, a comissão estará encarregada de selecionar e contratar a banca organizadora do concurso. Assim, a escolha da banca é uma etapa crucial. Pois ela será responsável por coordenar a execução do certame de maneira imparcial e rigorosa.

Relembrando o passado: o último concurso TCE PA foi em 2016

O último concurso público realizado pelo Tribunal de Contas do Pará para cargos efetivos ocorreu em 2016. Naquela ocasião, o edital contemplava oportunidades para candidatos de níveis médio/técnico e superior.

As áreas contempladas abrangiam desde técnicos em informática ou eletrônica até graduados em Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, entre outras especialidades. Além disso, a oferta totalizou 95 vagas imediatas, além da criação de um cadastro de reserva. Já os salários oferecidos alcançaram R$7.470,22, incluindo benefícios e gratificações, além do auxílio-alimentação.

Em suma, o processo seletivo envolveu uma prova objetiva e uma prova discursiva (com exceção do cargo de auxiliar técnico). Além dessas fases, houve também a avaliação de títulos para os candidatos de nível superior.

As disciplinas abordadas nas provas incluíam Língua Portuguesa, Contabilidade e Auditoria, Administração Financeira e Orçamentária, Direito Previdenciário, Constitucional, Administrativo, Financeiro, Controle Externo, Penal, Civil, Economia e Administração.

Preparação para os próximos concursos

Enquanto aguardamos as novidades que serão divulgadas em breve sobre o novo concurso TCE PA, é importante estar preparado para as próximas oportunidades que surgirão na região Norte.

De modo geral, a preparação antecipada é fundamental para que os candidatos possam alcançar seus objetivos e garantir seu espaço no tão concorrido mercado de concursos públicos.

Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Pará se prepara para mais uma etapa de seleção de profissionais qualificados. Visto que a decisão do Conselho Superior ressalta o comprometimento da instituição em promover um processo seletivo justo e transparente.