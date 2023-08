Concurso TCE SP veja detalhes do novo edital

Você tem interesse em uma carreira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP), um dos órgãos mais prestigiados e bem remunerados do país? Se sim, é crucial que você se informe sobre o recém-lançado edital do concurso TCE SP, publicado em 29 de agosto de 2023.

Neste artigo, vamos trazer os principais elementos do edital à tona. Exemplificando, incluindo detalhes sobre as cargas ofertadas, vagas disponíveis, remunerações oferecidas, procedimentos de inscrição, natureza das provas e sugestões valiosas para sua preparação. Então, continue lendo para se inteirar!

Quais ocupações disponíveis estão e quantas vagas estão sendo oferecidas no concurso TCE SP?

O concurso TCE SP disponibiliza um total de 9 vagas imediatas, além da criação de um cadastro de reserva, para cargos de Agente da Fiscalização – Tecnologia da Informação (TI) e Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI.

Tais postos exigem formação superior e média, respectivamente, com especialização na área de informática. Por isso, veja abaixo os aspectos mais proeminentes de cada função:

Agente da Fiscalização – TI

6 vagas + cadastro de reserva;

remuneração inicial de R$ 16.882,07;

jornada semanal de 40 horas;

auxílio-alimentação no valor de R$ 1.011,16;

responsabilidades incluem o planejamento, concepção, gerenciamento e execução de estratégias de aquisição, desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação, de acordo com as demandas do Tribunal e as melhores práticas e metodologias existentes.

Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI

3 vagas + cadastro de reserva;

remuneração inicial de R$ 7.691,61;

jornada semanal de 40 horas;

auxílio-alimentação no valor de R$ 1.011,16;

incumbências englobam a realização de atividades técnicas e rotineiras de suporte às soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal.



Qual é o procedimento para se inscrever no concurso TCE SP?

O período de inscrições para o concurso TCE SP estará ativo entre os dias 1º de setembro e 5 de outubro de 2023, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a entidade responsável pela organização do concurso.

Assim, os aspirantes deverão preencher um formulário eletrônico com seus dados pessoais e selecionar o cargo desejado. Na sequência, deverão gerar a taxa de inscrição, que são condicionais em R$ 80,00 para a posição de Agente e R$ 65,00 para a função de Auxiliar. Por fim, o candidato deve realizar o pagamento das taxas até 6 de outubro.

Além disso, os candidatos que atendem aos requisitos para isenção da taxa de inscrição, terão a possibilidade de requerer essa autorização entre os dias 1º e 5 de setembro, por meio do site da FGV. Desse modo, as situações previstas para isenção abrangem:

Ser um doador regular de sangue;

Ser parte de uma família de baixa renda cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Possui alguma deficiência.

Como será estruturada a prova do concurso TCE SP?

A avaliação do concurso TCE SP está marcada para 26 de novembro de 2023, na cidade de São Paulo. Assim, o exame compreenderá três partes distintas: uma prova objetiva, uma prova discursiva e uma análise de méritos. Aliás, cada uma dessas fases terá caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva abarcará 80 questões de múltipla escolha, sendo 50 delas referentes a conhecimentos gerais e 30 a conhecimentos específicos. Desse modo, as disciplinas incluem:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Língua Inglesa;

Noções Gerais;

Conhecimentos Específicos.

A prova discursiva consistirá na redação de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema relacionado à esfera ambiental. Enquanto, a análise de títulos, considerará a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Para garantir a aprovação no concurso TCE SP, os participantes deverão:

obter no mínimo 50% da pontuação na prova objetiva, com pelo menos 30% em cada uma das partes;

não zerar nenhuma disciplina;

estar posicionado dentro do número de vagas disponíveis no edital;

alcançar, no mínimo, 5 pontos na prova discursiva; e,

apresentar documentos que atestem os títulos informados.

Quais são as abordagens recomendadas para se preparar para o concurso TCE SP?

Caso alguém consiga conquistar uma vaga no concurso TCE SP, é de suma importância se preparar de forma cuidadosa e antecipada. Para isso, considere seguir algumas orientações: