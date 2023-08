Concurso TST edital sai a qualquer momento, confira

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) está prestes a divulgar o tão aguardado edital para o novo concurso público. A oficialização da banca organizadora, Cebraspe, ocorreu no Diário Oficial da União, publicação de 02 de agosto de 2023. Neste artigo, apresentaremos os principais dados a respeito do concurso, cargos ofertados, dados sobre as oportunidades disponíveis e remunerações, além de uma breve retrospectiva sobre o último concurso do TST.

Cargos e Oportunidades Ofertadas

O concurso TST oferecerá oportunidades para preenchimento das seguintes funções: técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado, Especialidade Programação, Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Mecânica, Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado e Especialidade Clínica Médica.

Entretanto, até este período, o número de oportunidades ainda não foi divulgado oficialmente.

Segundo a isenção de licitação divulgada em 17 de julho, o número de oportunidades ofertados pode variar. Dessa forma, sendo uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma das carreiras jurídicas mais prestigiadas do país.

Dados sobre o Tribunal Superior do Trabalho

O TST é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, responsável por julgar recursos oriundos de processos trabalhistas. Possui sede em Brasília e é composto por ministros, os quais são magistrados de carreira, com a importante missão de zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista e garantir os direitos dos trabalhadores.

Segundo dados informados no Portal da Transparência, com atualização no mês de março de 2023, o Tribunal tem 77 vagas desocupadas, sendo 14 para Analistas e 63 para Técnicos. Essas oportunidades representam uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma das carreiras jurídicas mais prestigiadas do país.

Retrospectiva do Último Concurso TST



O último anúncio do concurso TST teve sua divulgação em 2017 e ofertou mais de 50 oportunidades para funções de níveis médio e graduação. O certame contou com uma grande concorrência, atraindo candidatos de todo o país em busca da estabilidade e das boas remunerações oferecidas pelo órgão.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, a vigência do certame teve a interrupção em 2020, sendo retomada apenas em junho de 2022.

Após retomar, as novas validades das nomeações estenderam até 2024 e 2025. Dessa forma, garantindo aos aprovados no concurso a possibilidade de ingressar no serviço público mesmo após o período de incertezas causado pela pandemia.

Remunerações e vantagens

O vencimento identificado para as funções de Técnico Judiciário varia entre R$ 8.046,84 e R$ 12.082,30. Ademais, têm benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos, e GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), destinado somente para funções relacionadas ao setor de segurança.

Para os Analistas Judiciários, a remuneração varia de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62, acrescida dos benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos. Além disso, há a GAS, exclusiva para as funções relacionadas ao setor de segurança, e a GAE (Gratificação de Atividade Externa), destinada apenas ao cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária — Oficial de Justiça.

Preparação para o Concurso

A preparação para o concurso TST exige dedicação e disciplina por parte dos candidatos. É fundamental estudar as disciplinas específicas de cada cargo, bem como o regimento interno do TST e a legislação trabalhista, os quais são temas recorrentes nas provas.

Além disso, é importante resolver temas de concursos anteriores e fazer simulados para testar o conhecimento adquirido e a habilidade de resolver as questões no tempo estipulado.

O concurso TST representa uma grande oportunidade para aqueles que almejam uma carreira sólida e valorosa no âmbito jurídico. A expectativa pela divulgação do edital gera grande interesse por parte dos concurseiros, e a oficialização da banca Cebraspe confirma a proximidade do lançamento do certame.

Os cargos oferecidos, as remunerações e benefícios atraentes tornam o concurso ainda mais disputado. Além disso, a relevância do Tribunal Superior do Trabalho no cenário jurídico do país confere prestígio à carreira de servidores desse órgão.

Aqueles que desejam participar do concurso devem iniciar a preparação com antecedência, buscando conhecimentos específicos e dedicação para obter um bom desempenho nas provas.

A conquista de uma vaga no TST representa um passo importante na trajetória profissional de muitos candidatos. Visto que, essa oportunidade de ingressar em um dos maiores tribunais do país é imperdível.

Faça a sua parte, estude, procure saber todos os conteúdos que envolve esse concurso, procure saber como é a operacionalização das provas pelas bancas contratadas. Fique atento a tudo o que se referir ao concurso.

Aproveite essa chance e invista no seu futuro profissional com dedicação e empenho.

Boa sorte, dedique-se, tenha o conhecimento e seja o melhor!