Concurso UFU MG tem provas adiadas, confira

O concurso da Universidade Federal de Uberlândia (UFU MG) teve as provas adiadas para o dia 19 de novembro de 2023. O certame oferece 35 vagas para o cargo de Assistente em Administração, de nível médio.

Além disso, a banca organizadora é a própria UFU MG, por meio do seu Portal de Seleção. Neste artigo, vamos mostrar os detalhes do concurso, o cargo ofertado, o requisito, a remuneração e o que esperar da prova.

Acompanhe!

Detalhes atualizados do concurso UFU MG

O concurso da UFU MG foi publicado em junho de 2023, por meio do edital nº 122/2023. Sendo assim, as inscrições foram realizadas por meio da Internet, no endereço www.portalselecao.ufu.br, no período de 25/07/2023 até dia 10/08/2023.

O valor da inscrição foi de R$ 80,00 (oitenta reais), e o pagamento deveria ser efetuado no período de 25/07/2023 até o dia 11/08/2023, exclusivamente por meio do boleto gerado no site. Vale destacar, que o candidato deveria ficar atento, ao final do processo de inscrição, sob pena de não ter a confirmação.

A aplicação da prova objetiva estava prevista para o dia 10 de setembro de 2023, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. No entanto, em agosto de 2023, a UFU MG divulgou um comunicado informando sobre o adiamento da prova. Enquanto, a nova data tem nova definição posteriormente e o comunicado foi feito aos candidatos por meio dos canais oficiais.

Sendo assim, a prova objetiva será aplicada pela Diretoria de Processos Seletivos (DIRPS) da UFU MG no dia 19/11/2023, em Uberlândia, com início previsto para 10 horas, com duração de 03 horas.

Divulgação dos gabaritos do concurso UFU MG



Desse modo, os gabaritos oficiais preliminares das questões objetivas serão divulgados no site da UFU MG no dia 20/11/2023, até as 11 horas.

Para contestar esses gabaritos, o candidato deverá seguir as instruções, das 11 horas de 20/11/2023 até as 11 horas do dia 22/11/2023. Dessa forma, a UFU MG disponibilizará as contestações recebidas ao gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva e as respectivas respostas, no dia 29/11/2023 até as 11 horas.

Os gabaritos oficiais definitivos a serem utilizados na correção das questões objetivas serão divulgados no dia 27/11/2023, até as 11 horas. As imagens digitais (cópias) da Folha de Resposta da Prova Objetiva e as notas de cada candidato estarão disponibilizadas no dia 29/11/2023, até as 11 horas.

Para interpor recursos contra a nota da Prova Objetiva, o candidato deverá acessar o endereço do Portal Seleção. Em seguida, deve executar as instruções das 11 horas de 29/11/2023 até as 11 horas de 01/12/2023.

As respostas aos recursos contra o resultado na Prova Objetiva estarão disponíveis no dia 05/12/2023. A lista de aprovados será divulgada no dia 08/12/2023, no endereço <www.portalselecao.ufu.br>.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ter prorrogação por igual período, a critério da UFU MG.

Cargo ofertado

O concurso da UFU MG oferece 35 vagas para o cargo de Assistente em Administração, sendo 24 vagas para ampla concorrência, 7 vagas para negros e 4 vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Dessa forma, o cargo tem como atribuições executar serviços de apoio nas áreas administrativas da universidade, tais como protocolo, arquivo, almoxarifado, compras, patrimônio, recursos humanos, financeiro e contábil. Além disso, o requisito é ter ensino médio completo.

A carga horária é de 40 horas semanais, e a remuneração inicial é de R$ 2.667,17 + vale-alimentação.

O que esperar da prova?

A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma correta. Assim, só obterá a aprovação na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos em cada parte da prova e 60% dos pontos no total da prova.

A prova será dividida em duas partes:

conhecimentos básicos (20 questões), e abrangerá as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Legislação e Legislação do Servidor Público Federal;

conhecimentos específicos (30 questões), e abrangerá os conteúdos relacionados ao cargo de Assistente em Administração, conforme o edital.

O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de uma hora, portando documento de identidade original com foto, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e comprovante de inscrição.

Além do mais, não poderá levar nenhum tipo de material de consulta, aparelho eletrônico ou relógio.

O concurso da UFU MG é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público federal e atuar na área administrativa da universidade. Afinal, o certame oferece 35 vagas para o cargo de Assistente em Administração, de nível médio.

A banca organizadora é a própria UFU MG, por meio do seu Portal de Seleção. No entanto, as provas foram adiadas para 19 de novembro. Por isso, os candidatos devem aproveitar esse tempo extra para se preparar melhor e aumentar suas chances de aprovação.