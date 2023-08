Concursos abertos no RS ofertam vagas para todos os níveis com salários acima de R$ 20 mil

O estado do Rio Grande do Sul tem ótimas oportunidades para quem sonha com uma vaga na carreira pública.

Diversas prefeituras, institutos e autarquias estão com editais abertos com vagas para todos os níveis de escolaridade em diferentes áreas.

O maior salário é oferecido pela prefeitura de Tapejara, com remuneração prevista de até R$ 20,9 mil.

Já o maior número de vagas está na Prefeitura de Tapejara, Bom Jesus e no IFSul, com 58 oportunidades abertas em cada edital.

Para realizar a inscrição em um dos concursos de interesse, basta clicar no link e acessar o site da banca responsável pelo certame.

Concursos abertos no Rio Grande do Sul

Confira as oportunidades a seguir:

Prefeitura de Canela

48 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.720,41 a R$ 8.722,06

Inscrição até 24 de agosto

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul



06 vagas

Níveis médio e superior

Salários entre R$ 2.535,86 a R$ 5.044,46

Inscrição até 24 de agosto

Prefeitura de Tapejara

58 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.768,90 a R$ 20.986,51

Inscrição até 18 de agosto

IF SUL

58 vagas

Níveis médio e superior

Salários entre R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92

Inscrição até 31 de agosto

Bom Jesus

58 vagas

Nível médio

Salário de R$ 2.640,00

Inscrição até 17 de agosto

Boa Vista do Buricá

35 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.446,40 a R$ 6.364,16

Inscrição até 11 de agosto

DAE (Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento)

42 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.794,74 a R$ 4.774,96

Inscrição até 06 de setembro

Doutor Ricardo

14 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.340,00 a R$ 5.360,00

Inscrição até 06 de setembro

Marau

18 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.669,42 a R$ 6.817,73

Inscrição até 05 de setembro

Santo Antônio da Patrulha

45 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.192,81 a R$ 17.253,91

Inscrição até 10 de agosto

Nova Bassano

45 vagas

Níveis fundamental, médio e superior

Salários entre R$ 1.551,62 a R$ 7.666,62

Inscrição até 10 de agosto

EMATER

45 vagas

Níveis médio e superior

Salários entre R$ 2.230,10 a R$ 5.025,85

Inscrição até 15 de agosto

Como se preparar para um concurso público? Veja algumas dicas:

Escolha do concurso e edital: Identifique qual concurso público você deseja realizar e leia atentamente o edital. O edital é um documento que contém todas as informações sobre o concurso, como as disciplinas cobradas, o conteúdo programático, a data da prova, os critérios de avaliação, entre outros detalhes importantes.

Elaboração de um Cronograma: Crie um cronograma de estudos realista e organizado. Divida o tempo disponível em blocos para cada disciplina ou tópico, dando atenção aos pontos mais relevantes e ponderando o tempo conforme a dificuldade e o peso na prova.

Material de Estudo: Procure por materiais de estudo confiáveis, como livros, apostilas, videoaulas e cursos online. Certifique-se de que os materiais estejam de acordo com o conteúdo programático do edital.

Resolução de Questões: A resolução de questões anteriores é fundamental. Isso ajuda você a entender o estilo das perguntas, a praticar o tempo de resposta e a identificar seus pontos fracos para poder focar neles.

Foco nas Disciplinas Relevantes: Dê mais atenção às disciplinas com maior peso na prova ou aquelas em que você tem mais dificuldade. No entanto, não negligencie outras matérias, pois geralmente é necessário atingir uma pontuação mínima em cada uma.

Revisões Constantes: Reserve tempo para revisar regularmente o que já estudou. A revisão ajuda a consolidar o conhecimento na memória de longo prazo.

Simulados e Provas de Treino: Realize simulados e provas de treino para simular as condições reais do exame. Isso ajuda a administrar o tempo, reduzir a ansiedade e avaliar seu progresso.

Mantenha-se Saudável: Cuide de sua saúde física e mental. Uma dieta equilibrada, exercícios físicos e tempo para relaxar são essenciais para manter o foco e a energia durante os estudos.

Gerenciamento do Tempo: Além de estudar, mantenha um equilíbrio entre estudos, trabalho e vida pessoal. Evite o esgotamento.

Revisão Final: Nas semanas que antecedem o concurso, revise os pontos-chave e faça uma revisão final do material. Não tente aprender nada novo nesse momento, apenas fortaleça o que já sabe.

Aprendizado Contínuo: Lembre-se de que a preparação para concursos é um processo contínuo. Mesmo após o exame, continue estudando e se aprimorando para futuras oportunidades.