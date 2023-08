Concursos da banca Cebraspe ofertam 2.819 VAGAS com salários de até R$ 17 MIL

Os concursos estão a todo o vapor. A banca Cebraspe, antiga Cespe, é uma velha conhecida dos concurseiros. Pois bem, a empresa comanda atualmente mais de 20 mil editais que totalizam 2.819 vagas.

A empresa é uma das bancas mais conceituadas. Vale lembrar que sua reputação é pautada pela imparcialidade, qualidade na elaboração das provas e pela transparência nos editais.

Dentre os listados, podemos citar o certame da (Procuradoria Geral do Estado do Pará) – PGE PA- com salários de R$ 17 mil.

Outro concurso que se destaca é o DATAPREV-Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. O edital oferta quase 3 mil vagas, além dos seguintes benefícios:

auxílio-alimentação de R$ 1.111,20;

reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

auxílio tratamento especializado (filhos com deficiência) de até R$ 1.230;

assistência à saúde;

previdência complementar;

participação nos lucros e resultados;

gratificação variável por resultado

Veja os concursos da Cebraspe

Concursos e oportunidades

Confira lista a seguir

DATAPREV

As inscrições estão abertas e podem ser solicitadas até 18 de agosto. O edital oferta 2.487 vagas, das quais 222 para contratação imediata e 2.265 para formação de CR (cadastro reserva). Os salários estão entre: R$ 3.713,12 a R$ 8.747,61.



As oportunidades com exigência de nível técnico são para técnico de segurança do trabalho (1 posto para contratação imediata + 10 CR) e auxiliar de enfermagem do trabalho (10 CR). Para nível superior, as vagas são para: para engenheiro de segurança do trabalho (1 + 13 CR), médico do trabalho (1 + 13 CR), analista de processamento (2 + 30 CR) e analista de tecnologia da informação.

As especializações são:

advocacia (4 + 55 CR);

análise de negócios (11 + 195 CR);

arquitetura e engenharia tecnológica (17 + 125 CR);

comunicação social (3 + 21 CR);

contabilidade (4 + 44 CR);

desenvolvimento de software (70 + 580 CR);

engenharia civil (5 CR);

engenharia elétrica (1 + 12 CR);

engenharia mecânica (5 CR);

engenharia de dados (12 + 85 CR);

estratégia e governança (9 + 212 CR);

gestão de pessoas (7 + 100 CR);

gestão de serviços de TIC (14 + 95 CR);

gestão econômico-financeira (4 + 48 CR);

infraestrutura e operações (15 CR);

inteligência da informação (6 + 65 CR);

logística, aquisições e contratos (18 + 197 CR);

segurança cibernética (6 + 40 CR);

segurança da informação e proteção de dados (6 + 135 CR);

sustentação tecnológica (25 + 155 CR).

As provas estão marcadas para 01 de outubro com os seguintes temas:

língua portuguesa;

língua inglesa;

raciocínio lógico;

atualidades;

legislação;

conhecimentos específicos.

PGE PA

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará anuncia que o edital está na praça. Vale lembrar que ao todo são dez vagas, das quais uma destinada a pessoas com deficiência. Haverá, também, formação de cadastro reserva.

Os aprovados poderão receber salários de:

Para participar é preciso ter graduação em direito e cadastro na OAB. As funções do procurador estão:

defender, em juízo ou fora dele, na forma da lei, os interesses do Estado; emitir pareceres em processos administrativos e responder consultas sobre matérias de sua competência;

participar, por determinação do Procurador-Geral do Estado, de Comissões e Grupos de Trabalho; apreciar e(ou) elaborar minutas de contratos, termos ou quaisquer outros instrumentos;

elaborar informações em mandados de segurança em que autoridade estadual integrante da Administração Direta seja apontada como coatora;

elaborar informações em mandado de segurança e outras ações constitucionais, nas quais autoridade estadual integrante da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional seja apontada como coatora ou demandada; entre outras.

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 290. As provas estão marcadas para 01 de outubro. As demais fases são:

provas escritas dissertativas e/ou discursivas, em 28 e 29 de outubro;

provas escritas práticas, em 6 e 7 de janeiro do ano que vem;

análise de títulos, com envio dos documentos em período a ser definido

TCDF

O edital do (Tribunal de Contas do Distrito Federal) está aberto e oferta 23 vagas para nível superior e possibilidade de cadastro reserva.

As oportunidades são para para analista administrativo (10 postos), auditor — área auditoria (10) e auditor — área tecnologia da informação/orientação sistemas de TI (3). Os salários poderão chegar a R$ 20 mil.

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 20 de setembro e se encerra às 18h de 10 de outubro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.cebraspe.org.br.

Sobre as provas, as fases objetiva e discursiva estão marcadas para três datas: 19 de novembro (analista administrativo), 3 de dezembro (auditor — área tecnologia da informação/orientação sistemas de TI) e 10 de dezembro (auditor — área auditoria). Veja mais esclarecimentos dos concursos

MPC SC

O (Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina) vai ter edital em breve e a Cebraspe será a empresa organizadora.

Vale lembrar que o concurso vai ofertar 87 vagas, sendo 12 para preenchimento imediato e 75 para formar cadastro reserva de pessoal, de acordo com as últimas informações divulgadas pelo órgão. Do total de oportunidades, 30 serão para cargos de níveis médio e 57 para nível superior, com iniciais de até R$ 33.556,68.