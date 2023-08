Concursos Públicos: Governo oferece 814 oportunidades

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou recentemente um concurso público com a oferta de 814 vagas para diversos cargos. As vagas serão distribuídas entre várias unidades de pesquisa e a administração central do MCTI. A informação foi publicada no Diário Oficial e os editais deverão ser lançados até o dia 25 de setembro.

Distribuição das vagas

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

253 cargos para pesquisadores

265 vagas para tecnologistas

158 vagas para analistas em Ciência e Tecnologia

100 vagas para analistas em Ciência e Tecnologia na carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia

Unidades de pesquisa

As vagas para as unidades de pesquisa serão distribuídas entre várias instituições, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), e muitos outros.

Administração Central

Na administração central do MCTI, em Brasília, 100 vagas serão ofertadas para nível superior e o edital deverá ser publicado até o dia 25 de setembro deste ano.

Como participar?



Você também pode gostar:

Para participar do concurso público, os interessados devem ficar atentos ao lançamento dos editais, que deverão ser publicados até o dia 25 de setembro. Os editais trarão todas as informações necessárias sobre o concurso, como requisitos para inscrição, datas e locais de prova, entre outros detalhes.

Qualificações necessárias

Os candidatos devem possuir qualificações específicas para cada cargo. Para os cargos de pesquisador e tecnologista, é necessário possuir formação em Ciência e Tecnologia. Para os cargos de analista, é necessário possuir formação na área de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia.

Oportunidade de carreira

O concurso público do MCTI é uma excelente oportunidade de carreira para aqueles que desejam trabalhar na área de Ciência e Tecnologia. Os selecionados terão a chance de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, além de desfrutar de uma carreira estável e gratificante.

Importância do concurso público

O concurso público é uma das formas mais democráticas e justas de ingresso no serviço público. Ele garante que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades, independentemente de sua origem social, econômica ou política.

Com o concurso público do MCTI, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. A oferta de 814 vagas é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público na área de Ciência e Tecnologia. Fique atento ao lançamento dos editais e não perca essa chance!