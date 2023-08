ConectCar OFERECE EMPREGOS de forma HÍBRIDA

A ConectCar, empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas, proporcionando uma experiência fluida, digital, transparente e personalizada, está contratando novos funcionários para preencher o seu quadro. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Agile Master Sr (Híbrido) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Dados – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Engenharia de Software – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Designer Gráfico – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Estagiária de Gente, Cultura & Gestão – RH – São Paulo – SP – Estágio;

Pessoa Estagiária de Negócios – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio.

Mais sobre a ConectCar

Sobre a ConectCar, empresa que a companhia tem como seus acionistas o Itaú Unibanco e a Porto, marcando presença em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de 1.000 estacionamentos no Brasil, como em shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes.

Com planos para pessoas físicas e jurídicas, a ConectCar disponibiliza suas tags em sua loja virtual, além de ser a tecnologia que equipa a Tag Itaú, Tag Porto e tags de muitas outras empresas parceiras.

Reconhecida pelo Ranking MESC (Instituto Melhores Empresas em Satisfação do Cliente) como a melhor empresa no segmento Pagamentos – liberação de cancelas em 2022, a ConectCar ainda foi a vencedora na categoria Meios de Pagamento de Mobilidade do Prêmio Consumidor Moderno.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!