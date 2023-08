Conferência de imprensa de Jake Paul e Nate Diaz termina em briga e socos

A violência simplesmente não podia esperar pela noite de sábado – o Jake Paul contra Nate Diaz a coletiva de imprensa terminou em uma briga total envolvendo a segurança de ambos os lutadores … com vários socos lançados.

O caos aconteceu minutos atrás em Dallas… pouco depois de Jake e Nate ficarem de queixo caído em seu último evento de mídia antes de sua grande luta no American Airlines Center.

Algo aconteceu no palco quando Nate e Jake se enfrentaram… e começou uma grande briga.

Parece que Nate estava trocando palavras com o empresário de Jake, Nakisa Bidarian … quando a segurança de Paul interveio.

Nas filmagens do incidente, você pode ver os socos desferidos … mas, felizmente, a briga foi tratada rapidamente – e os dois boxeadores pareceram evitar isso.

Jake e Nate se enfrentaram no início do evento … com Paul dizendo: “Vou dobrá-lo e fodê-lo como um cowboy”.