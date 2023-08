Confira 1.350 vagas para cursos gratuitos na área de tecnologia do Programa Cesar School

As inscrições para os cursos de formação acelerada de tecnologia do Programa Cesar School estão abertas até o dia 18 de agosto. Todavia, são cerca de 1.350 vagas disponíveis para profissionais que atuam na área. As oportunidades oferecidas, gratuitas, também focam em trabalhadores em transição de carreira.

A princípio, o Programa Cesar School apresenta cursos online, ou seja, podem ser feitos de maneira remota, pela internet, sem custo algum. Entre as aulas oferecidas, podemos destacar a área de dados de design de produto, e de engenharia de plataforma. são duas modalidades:aceleração de carreira e transição de carreira.

Desse modo, a modalidade de aceleração de carreira, apresenta aos interessados, cerca de 1.050 vagas. Já a transição de carreiras, oferece cerca de 300 vagas. O primeiro possui oportunidades para design de produto, Front End, e engenharia de plataforma. O curso oferecido dura cerca de seis semanas, com 72 horas de carga horária.

Analogamente, entre os requisitos disponibilizados, é preciso que o interessado em fazer os cursos do Programa Cesar School, tenha mais de 16 anos, estar matriculado em um curso de graduação, tecnólogos ou técnicos, com relação à área de tecnologia. Podem participar pessoas recém formadas ou em início de carreira.

Curso de transição de carreiras

Ademais, o curso de transição de carreiras, é para pessoas que desejam migrar para a área de dados. Deve-se ter uma formação na área de tecnologia e ciências exatas. Podemos citar tecnologia da informação, engenharias, estatísticas e ainda licenciatura. Ele dura cerca de 14 semanas com carga horária entre 15 e 20 horas.

Depois que os interessados nos cursos do Programa Cesar School fizerem as suas inscrições, será realizada uma análise do perfil dos inscritos. Aliás, a convocação será feita no dia 24 de agosto, através do e-mail dos candidatos aprovados. Após a formação, os estudantes deverão receber um certificado de conclusão.

Porque fazer um curso de tecnologia

Nos últimos tempos o mundo tem mudado rapidamente. As empresas e organizações têm investido cada vez mais em tecnologia, em busca de atualizar seus processos, apresentar inovações a seus clientes e muito mais. Analogamente, cada vez mais as pessoas estão inseridas neste novo cenário em seu dia a dia.



Os jovens que desejam se inserir no mercado de trabalho podem fazer diversos cursos na áreas de tecnologia. Existem vários tipos de formações como, por exemplo, ciências da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, web designer, sistemas para a internet, e ainda, jogos digitais.

Dessa maneira, é conveniente salientar que o mercado de trabalho para profissionais que atuam na área de tecnologia oferece inúmeras oportunidades com diversos postos de trabalho em diferentes níveis, desde analistas até diretor de TI. As empresas precisam de um pessoal com uma boa qualificação no setor tecnológico.

Além disso, os salários apresentados para os profissionais de tecnologia são bastante atrativos. Há uma possibilidade de subir de carreira, obtendo um grande reconhecimento. Enfim, vale ressaltar que os trabalhadores que exercem suas atividades no setor não foram atingidos pela crise econômica dos últimos tempos.

Carreira de sucesso

Em síntese, o profissional que atua na área de tecnologia da informação é mais do que o famoso garoto da informática, presente nas empresas e organizações há algum tempo. Ele possui uma ligação estreita com o desenvolvimento tecnológico, proteção de dados e resolução de problemas de softwares e hardwares.

O profissional de tecnologia pode exercer inúmeras atividades, atuando na parte de programação e desenvolvimento de software, aplicativos e sistemas. É uma área de atuação bastante ampla, com a possibilidade de se construir uma carreira de sucesso. Os salários são atrativos e variam de acordo com a formação profissional.

Dessa forma, devido a alta necessidade desse tipo de profissional, existem no mercado de trabalho mais vagas do que trabalhadores que exercem essa atividade. Além disso, quem deseja trabalhar no setor pode contar com inúmeros cursos de formação. Aliás, há uma procura por pessoas com uma grande qualificação.

Em conclusão, atualmente não há no mercado de trabalho, um número muito grande de profissionais qualificados. Quem se qualifica pode montar sua própria empresa, visto que o TI é bastante amplo. Também há a possibilidade de o profissional atuar como docente, ensinando e formando novos trabalhadores.