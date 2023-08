Confira 4 editais com salários que podem chegar até R$ 26 MIL!

Os editais estão saindo a todo o vapor. Atualmente, quatro concursos estão abertos e anunciam salários surpreendentes.

Entre os certames na praça, separamos quatro editais a seguir. Confira cargos, requisitos e mais detalhes.

4 editais abertos

Os editais na praça os ótimos salários reúnem muitos concurseiros. Veja:

Concurso da Câmara

O concurso da Câmara dos Deputados têm sido um dos editais do momento. Ao todo são 140 vagas de nível superior para o cargo de Analista Legislativo, em diversas áreas de especialidade.

Os interessados poderão se inscrever no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 28 de agosto e 4 de outubro. A taxa é de R$ 95.

Sobre as provas, serão aplicadas nos dias 03 e 10 de dezembro. Os salários são atrativos e os iniciais podem ultrapassar R$ 26 mil.

UFMG



Você também pode gostar:

Mais um concurso que foi liberado foi o da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao todo são 22 vagas para quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação da UFMG.

Os salários iniciais são de R$ 4 mil e os interessados poderão se inscrever entre 4 de setembro a 4 de outubro. As taxas variam de acordo com o cargo e pode chegar até R$ 165. Sobre as provas, serão realizadas no dia 29 de outubro. O concurso tem banca própria.

Edital TCE BA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia anuncia que o edital foi liberado com 20 vagas para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, com salário inicial de R$ 10.325,34.

As oportunidades são para nível superior. Os interessados poderão se inscrever no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 28 de agosto e 5 de outubro. O valor da taxa é R$ 107 e as provas poderão ser realizadas no dia 10 de dezembro.

CORE TO

O concurso CORE TO-Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Tocantins está na praça. Ao todo são 41 vagas para médio e superior. Sobre os salários, acima de R$ 4 mil.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 77,07 e as inscrições poderão ser feitas do dia 25 de agosto até 25 de setembro. As provas serão realizadas no dia 09 de outubro.

Mais sobre o edital da Câmara dos Deputados

Ao todo são 140 vagas imediatas mais 609 para formação de cadastro reserva. As oportunidades do concurso da Câmara dos Deputados são para profissionais de nível superior. Veja os cargos: