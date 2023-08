Confira a Lista dos benefícios extras que AUMENTAM o valor do benefício; Confira

O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo brasileiro com o objetivo de combater a pobreza e a extrema pobreza no país. Ele oferece um auxílio financeiro mensal para famílias em situação de vulnerabilidade social. No mês de setembro, o programa irá pagar uma parcela fixa de R$ 600, mas algumas famílias terão a oportunidade de aumentar o valor final com benefícios complementares.

Benefícios extras do Bolsa Família

O Bolsa Família de setembro oferece benefícios extras que podem aumentar o valor do auxílio financeiro. Esses benefícios são destinados a diferentes grupos de beneficiários e têm o objetivo de garantir um suporte financeiro ainda maior para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Crianças de 0 a 6 anos

Uma das estratégias do governo para amparar as crianças em situação de vulnerabilidade social foi a criação do Bolsa Família de R$ 150. Esse benefício adicional começou a ser pago a partir do mês de março e permite que as famílias beneficiárias aumentem a transferência de renda em até R$ 300 em relação ao valor inicial.

No total, 8,9 milhões de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos receberão o Bolsa Família de R$ 150. Essa medida representa um investimento do governo federal na ordem de R$ 1,34 bilhão, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Adolescentes, gestantes e lactantes

Além do benefício adicional para as crianças de 0 a 6 anos, as famílias beneficiárias com crianças a partir de sete anos e adolescentes até 18 anos também receberão um acréscimo de R$ 50 por criança ou adolescente. Mulheres no período gestacional e lactantes também terão direito a um valor adicional.

O valor recebido pelos beneficiários do Bolsa Família depende do tamanho da família. Cada integrante do grupo familiar tem direito a receber um benefício de R$ 142. Dessa forma, famílias compostas por até dez pessoas têm a chance de atingir a parcela máxima do Bolsa Família, que é de R$ 1.420.

Caso a família seja menor e não alcance a parcela fixa de R$ 600, o governo federal garante o complemento para que ela receba pelo menos esse valor. Por outro lado, famílias maiores, como aquelas compostas por dez pessoas, recebem uma parcela no valor total de R$ 1.420, conforme a nova fórmula de cálculo do Bolsa Família.

É importante ressaltar que esses valores são cumulativos e o governo tem um prazo máximo de dois anos para corrigi-los. Os pagamentos do novo Bolsa Família começaram em março, com um valor médio de R$ 670.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Todas as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa têm direito ao Bolsa Família. Isso significa que a renda total de todos os integrantes da família dividida pelo número de pessoas deve ser menor que R$ 218.

Por exemplo, uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos e trabalha como diarista, ganhando R$ 800 por mês, terá direito ao Bolsa Família. Dividindo a renda total de R$ 800 por quatro, que é o número de pessoas na família, o resultado é R$ 200, valor inferior a R$ 218.

Regras do Bolsa Família

Para ter acesso ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação. Entre as regras estão:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manutenção atualizada do Cadastro Único , pelo menos a cada 24 meses.

Calendário do Bolsa Família de setembro

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para setembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Através do Bolsa Família, o governo brasileiro busca garantir um suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com os benefícios extras oferecidos, o programa se torna ainda mais relevante na luta contra a pobreza e na promoção da qualidade de vida dessas famílias.