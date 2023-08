Confira agora as datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamento dos benefícios referentes ao mês de agosto. Essas datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, levando em consideração se o valor é de até um salário mínimo ou se ultrapassa esse montante. Para saber a data exata em que o benefício será creditado, é necessário observar o último dígito do número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Para os beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão rotineiro.

Como verificar a data de pagamento?

Para verificar a data de pagamento do seu benefício do INSS, é importante prestar atenção ao último dígito do número do cartão de benefício. Esse número é composto por uma sequência de nove dígitos, seguida de um traço e um dígito verificador. Por exemplo, se o número do seu cartão de benefício for 123456789-0, o dígito 9 é o número que você deve levar em consideração para identificar a data de pagamento.

Calendário de Pagamento para Benefícios de até um Salário Mínimo

Para os beneficiários cujo valor do benefício é de até um salário mínimo, o calendário de pagamento segue as seguintes datas:

Final do Número do Cartão Data de Pagamento 1 25/08 2 26/08 3 27/08 4 30/08 5 31/08 6 01/09 7 02/09 8 03/09 9 06/09 0 08/09

Calendário de Pagamento para Benefícios acima de um Salário Mínimo

Já para os beneficiários cujo valor do benefício ultrapassa um salário mínimo, o calendário de pagamento segue as seguintes datas:

Final do Número do Cartão Data de Pagamento 1 e 6 01/09 2 e 7 02/09 3 e 8 03/09 4 e 9 06/09 5 e 0 08/09



É importante ressaltar que essas datas são válidas para os beneficiários com histórico de recebimento. Caso seja seu primeiro pagamento, pode haver um prazo adicional para o crédito do benefício.

Benefícios do INSS

O INSS é responsável pelo pagamento de diversos benefícios previdenciários. Entre eles, podemos destacar:

Aposentadoria por idade: benefício destinado aos trabalhadores que atingiram a idade mínima para se aposentar. Aposentadoria por tempo de contribuição: benefício concedido aos trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social pelo tempo mínimo exigido. Pensão por morte: benefício pago aos dependentes do segurado falecido. Auxílio-doença: benefício concedido ao trabalhador que ficar incapacitado temporariamente para o trabalho. Auxílio-acidente: benefício pago ao trabalhador que sofreu um acidente e teve sequela permanente que reduza sua capacidade de trabalho. Salário-maternidade: benefício concedido à trabalhadora durante o período de afastamento por maternidade. Benefício de prestação continuada (BPC): benefício pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Como solicitar os benefícios do INSS?

Para solicitar os benefícios do INSS, é necessário agendar um atendimento em uma agência da Previdência Social. Esse agendamento pode ser feito através do site do INSS ou pelo telefone 135. É importante levar os documentos necessários no dia do atendimento, como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovantes de contribuição.

Em caso de dúvidas entrar em contato com o INSS

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS em agosto segue uma programação específica, levando em consideração o valor do benefício e o número do cartão de benefício. É importante ficar atento às datas para não perder o prazo de recebimento. Em caso de dúvidas ou para solicitar benefícios, é possível entrar em contato com o INSS através do telefone 135 ou pelo site oficial.