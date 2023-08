Confira agora como atualizar suas informações na plataforma

Famílias com renda de até metade do salário mínimo por indivíduo ou até três vezes o salário mínimo total, podem realizar o registro no Cadastro Único. Esse registro é uma ação promovida pelo Governo Federal, com o intuito de reconhecer os lares de menor poder aquisitivo ou em condição de pobreza extrema.

Para aqueles que já são integrantes desse sistema, uma pergunta comum surge: qual é o procedimento para atualizar o Cadastro Único através da Internet? A cada biênio, faz-se necessário efetuar a atualização dos detalhes no sistema, e tal tarefa pode ser executada de maneira ágil e digital. Veja como!

Quais as funcionalidades do Cadastro Único?

O CadÚnico, como também é conhecido, tem como principal propósito a escolha e inclusão de famílias de pouca renda em iniciativas governamentais, tais como:

Minha Casa Minha Vida;

Bolsa Família;

Auxílio-Gás;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Entre outros apoios disponibilizados pelo governo.

Adicionalmente, é empregado para a seleção de indivíduos agraciados por programas fornecidos pelas administrações estaduais e municipais.

O Cadastro Único atua como uma via de ingresso para que as famílias obtenham acesso às diretrizes públicas. No entanto, estar registrado não implica automaticamente na admissão a tais programas, visto que cada um deles está sujeito a normativas específicas.

Por que é preciso atualizar o cadastro?

A fim de obter acesso aos programas assistenciais do Governo Federal, estadual ou municipal, é imperativo que as famílias com baixa renda mantenham as informações atualizadas no CadÚnico.

Adicionalmente, as pessoas inscritas devem validar a renda mensal familiar por indivíduo, que deve ser igual ou inferior a R$105,00, ou renda mensal familiar per capita entre R$105,01 e R$210,00. A revisão e atualização das informações constantes no cadastro impedem a interrupção ou término dos auxílios. Caso o processo não seja feito, os benefícios podem ser rescindidos.



Assim sendo, sempre que ocorrer modificação nos dados, tais como moradia, renda mensal ou quantidade de integrantes da família, os encarregados pela família têm a responsabilidade de atualizar os detalhes no CadÚnico. Ademais, indivíduos convocados para a avaliação são obrigados a comparecer, sem exceção, ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Como conferir a atualização das informações no Cadastro Único?

Pelo portal

Dirija-se à página online ;

; Complete o campo referente ao CPF;

Insira a data de nascimento;

Selecione a opção “Consultar”;

Aguarde o surgimento de uma janela com as informações ou atualização.

Pelo aplicativo

Baixe o app nas lojas Google Play ou App Store ;

ou ; Inicie o aplicativo;

Selecione a opção “Entrar”;

Complete os dados requeridos na tela.

Por telefone

Também é viável efetuar essa averiguação por meio telefônico. O Ministério da Cidadania disponibiliza uma linha de atendimento para esclarecimento de dúvidas referentes aos programas sociais e ao CadÚnico. Para obter acesso às informações via telefone, siga as etapas abaixo:

Efetue uma ligação para o número 0800 707 2003 (não é necessário se preocupar, a chamada é gratuita);

Opte pela alternativa 5.

O atendimento telefônico é oferecido das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h nos sábados, domingos e feriados.

Quais documentos são necessários para atualização das informações no Cadastro Único pela Internet?

Ao efetuar a atualização do Cadastro Único através da internet, é fundamental possuir os documentos de todos os indivíduos pertencentes à família a seguir:

CPF;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento/certidão de casamento;

Carteira de identidade (RG);

Carteira de trabalho.

Como atualizar o Cadastro Único pela internet

Já mencionamos que é possível realizar a atualização pela internet. As famílias que realizaram nos anos 2018 e 2019 obrigatoriamente terão que ter os dados retificados em 2023. Mas, não há com o que se preocupar, já que o processo de registro online é descomplicado:

Acesse o aplicativo ou o site do CadÚnico;

Selecione a alternativa “Atualização cadastral”;

Efetue o login utilizando a sua conta gov.br;

Introduza as informações novas ou valide as já existentes;

Clique no botão “Enviar cadastro”.

Mesmo ao atualizar o Cadastro Único pela internet, é recomendável que compareça ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para finalizar a atualização. O beneficiário deverá se dirigir ao CRAS apenas para concluir a entrevista e fornecer as demais informações, apresentando os documentos obrigatórios.

Entretanto, antes de se dirigir ao CRAS, é importante verificar junto à Secretaria de Assistência Social ou à prefeitura se é necessário agendar ou obter uma senha para o atendimento. Em diversas cidades do Brasil, devido à grande demanda, as prefeituras organizam dias e horários específicos para atender as famílias de menor renda.