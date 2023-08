Confira agora como saber se você tem dinheiro em uma conta inativa do FGTS para receber o lucro

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros que proporciona uma reserva financeira para momentos de necessidade, como aposentadoria, compra da casa própria ou em situações de demissão.

Saiba como verificar se você tem dinheiro em conta inativa do FGTS para receber os lucros

Uma das novidades recentes é a distribuição de lucros do FGTS, o que gerou dúvidas em muitos trabalhadores sobre como verificar se possuem valores em contas inativas e ativas que deem direito a essa distribuição.

Quem tem direito aos Lucros do FGTS?

De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica, cerca de 132 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS em 31 de dezembro de 2022, têm direito a receber o crédito proporcional aos saldos existentes naquela data.

Dessa forma, a distribuição totaliza um valor de R$ 12,7 bilhões, o que representa uma excelente oportunidade para muitos trabalhadores acrescentarem um valor extra às suas finanças.

A dúvida de um trabalhador

Vamos considerar a situação de um trabalhador que foi demitido em março de 2023. Realizou o saque do fundo nesta data, mas tinha saldo em 31/12/2022. Será que esse trabalhador tem direito ao lucro? A resposta é positiva, pois mesmo tendo sacado o valor total do Fundo em 2023, o cidadão tem direito à distribuição de lucro.

Como verificar se você tem dinheiro em conta inativa do FGTS?

De modo geral, a boa notícia é que descobrir se há valores em contas inativas do FGTS é uma tarefa simples e acessível. Assim, aqueles que possuíam saldo em contas do FGTS em 31 de dezembro de 2022 são elegíveis para receber os lucros do Fundo. Desse modo, para saber se possui dinheiro em conta inativa do FGTS e se o lucro já caiu na sua conta, siga os seguintes passos:



1. Utilizando o Aplicativo FGTS

O aplicativo FGTS está disponível nas principais lojas de aplicativos para smartphones. Siga este passo a passo:

Abra o aplicativo FGTS em seu smartphone.

Insira seus dados de login (CPF e senha).

Verifique o número de contas em seu nome e seus saldos.

É possível conferir o saldo de todas as contas ativas ou inativas associadas ao seu CPF, mesmo que elas estejam zeradas ou com saldo.

2. Através do Internet Banking da Caixa Econômica Federal

Caso você seja cliente da Caixa Econômica Federal, é possível verificar suas contas do FGTS pelo Internet Banking. Para isso, basta acessar sua conta e procurar pela opção referente ao FGTS para verificar seus saldos.

Uma importante oportunidade financeira para o trabalhador

A distribuição de lucros do FGTS é uma ótima oportunidade para os trabalhadores incrementarem suas finanças com um valor adicional. Como vimos no caso exemplificado, mesmo tendo sacado o valor total do Fundo, o cidadão ainda tem direito ao lucro.

Dessa forma, através do aplicativo FGTS e do Internet Banking da Caixa Econômica Federal, é simples e conveniente verificar se tem dinheiro em conta inativa do FGTS e se já recebeu os lucros do Fundo. Portanto, não deixe de aproveitar essa chance de garantir um benefício extra para suas finanças.

A ameaça dos golpes

Infelizmente, sempre que há movimentações significativas no cenário financeiro, os golpistas veem uma oportunidade para explorar a falta de conhecimento e a ansiedade das pessoas. Com a distribuição de lucros do FGTS, não é diferente.

Golpes podem surgir por meio de ligações, mensagens de texto, e-mails e até mesmo sites falsos que se passam por órgãos oficiais. Por isso, se receber mensagens prometendo valores extraordinários ou oportunidades “imperdíveis”, desconfie. Já que golpistas frequentemente usam essa tática para atrair suas vítimas. Lembre-se de que a cautela é sua melhor aliada quando se trata de lidar com questões financeiras e de segurança.