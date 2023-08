Confira agora como se proteger de uma vez por todas

O Instagram é uma das redes sociais mais populares e amplamente utilizadas no Brasil. No entanto, com o grande número de usuários e informações circulando pela plataforma, os golpistas também aproveitam a oportunidade para aplicar golpes financeiros, criar contas falsas e prejudicar os usuários. Nesse sentido, é essencial saber como esses criminosos agem para se proteger contra golpes no Instagram. A seguir, você encontrará informações sobre as táticas mais comuns usadas pelos golpistas e dicas para identificá-las.

Golpe de venda no Instagram (ou golpe do perfil hackeado)

Um dos golpes mais comuns no Instagram é o golpe de venda. Nele, os golpistas sequestram contas legítimas, se passam pelo usuário e anunciam a venda de produtos a preços muito abaixo do mercado. Assim, eles criam histórias convincentes, alegando que estão vendendo os itens por necessidade financeira ou porque estão de saída da cidade. Os golpistas geralmente pedem para receber o pagamento através de Pix ou outra forma de transferência eletrônica.

Porém, ao realizar a compra e enviar o comprovante de pagamento, a vítima é bloqueada pelo golpista, que continua aplicando o mesmo golpe com outros usuários. É importante ressaltar que nem sempre as contas são hackeadas, mas podem ser clonadas. O golpista pode criar um perfil quase idêntico ao seu, seguir os mesmos contatos e enviar mensagens pedindo ajuda financeira.

Golpe com promoção falsa no Instagram

Outro golpe comum no Instagram envolve promoções falsas. Aqui, os golpistas clonam perfis empresariais ou criam empresas falsas e fazem posts com promoções inexistentes. Dessa forma, eles impulsionam essas publicações para alcançar mais pessoas. Ao clicar no link que supostamente direcionaria para a página de e-commerce da marca, a vítima pode ter seus dados roubados ou ser induzida a fornecer informações pessoais e financeiras. Esse tipo de golpe também pode ocorrer por meio de campanhas e sorteios falsos nos stories.

Como se proteger contra golpes no Instagram

Agora que você já conhece as táticas mais comuns dos golpistas no Instagram, é importante saber como se proteger. A seguir, estão algumas dicas que podem ajudar:

Desconfie de preços muito baixos: Se alguém estiver vendendo um produto por um preço muito abaixo do mercado, especialmente se for novo, desconfie. Golpistas costumam usar preços muito atrativos para atrair vítimas. Confirme antes de agir impulsivamente: Antes de fazer qualquer tipo de pagamento, tente confirmar a veracidade da venda ou da promoção. Entre em contato com a pessoa por meio de outros meios de comunicação além do Instagram, como telefone ou mensagens diretas em outras redes sociais. Peça para que ela envie um vídeo com o produto para confirmar a identidade. Evite clicar em links suspeitos: Em vez de abrir um link diretamente pelo Instagram, procure as promoções diretamente no site oficial da empresa. Desconfie de links suspeitos enviados por mensagens diretas. Não forneça nenhum link ou código por mensagem: Golpistas podem abordar as vítimas clonando a função “esqueci minha senha”. Eles enviam links ou códigos para recuperação do perfil. Se alguém pedir a você para fornecer alguma confirmação por e-mail ou SMS, ignore e denuncie. Verifique a autenticidade de perfis empresariais: Grandes empresas costumam ter o selo de verificação do Instagram em seus perfis. Procure por esse selo ao interagir com contas de empresas ou representantes delas. Não forneça informações pessoais e não peça ajuda a perfis não autênticos. Confirme as informações do Pix antes de fechar negócio: Ao realizar pagamentos através de Pix, preste atenção no nome da pessoa ou da empresa que receberá o dinheiro. Se o perfil no Instagram é empresarial, mas as informações da conta são de pessoa física, desconfie e cancele a operação. Ative a autenticação de dois fatores: Para aumentar a segurança da sua conta, ative a autenticação de dois fatores no Instagram. Dessa forma, você receberá um código de confirmação sempre que fizer login em um novo dispositivo. Caso algum dispositivo desconhecido tente fazer login com sua conta, será possível identificar e bloquear a solicitação. Denuncie perfis falsos: Se você identificar algum perfil falso ou suspeito, denuncie-o para ajudar a evitar que outras pessoas se tornem vítimas. As redes sociais geralmente possuem mecanismos de denúncia, como o botão de três pontos acima de uma publicação suspeita.

Por fim, ao estar ciente das táticas utilizadas pelos golpistas no Instagram, você pode se proteger e evitar cair em fraudes financeiras. Lembre-se de sempre desconfiar de preços muito baixos, confirmar a veracidade das vendas e promoções, evitar clicar em links suspeitos, não fornecer informações por mensagem, verificar a autenticidade de perfis empresariais, confirmar as informações do Pix, ativar a autenticação de dois fatores e denunciar perfis falsos. Assim, com essas precauções, você poderá aproveitar as vantagens do Instagram de forma segura e protegida.