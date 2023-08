Confira agora multas que não rendem pontos na sua carteira de motorista (CNH)

Hoje vamos falar sobre as multas que não rendem pontos na sua carteira de motorista. Afinal, em um mundo cada vez mais acelerado, a mobilidade é uma parte essencial da nossa vida cotidiana.

E para muitos, a posse de um veículo é uma necessidade, seja para o trabalho, estudo ou lazer. No entanto, essa comodidade frequentemente vem acompanhada de um conjunto de regras e regulamentos de trânsito que, quando infringidos, podem resultar em multas e até mesmo na perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mas sabia que nem todas as multas resultam na dedução de pontos? Neste texto, vamos te mostrar algumas multas que não rendem pontos na CNH, proporcionando um alívio ao bolso dos condutores. Acompanhe a leitura para saber mais!

Multas sem pontos na sua carteira de motorista, entenda

O ato de dirigir envolve uma série de responsabilidades que vão além do simples controle do veículo. Afinal,a obediência às leis de trânsito é fundamental para a segurança de todos os envolvidos na via.

Quando se trata de infrações de trânsito, muitas pessoas temem não apenas o impacto financeiro, mas também a possibilidade de perder pontos na sua CNH.

No entanto, felizmente, algumas infrações, embora ainda resultem em multas, não acarretam em perda de pontos na sua carteira de motorista. Confira a seguir, alguns exemplos:

Portar placas em desacordo com a regulamentação: infração média

Uma infração comum que não resulta em perda de pontos na sua carteira de motorista é portar placas em desacordo com a regulamentação.

Ou seja, essa infração é considerada média e está sujeita a uma multa de R$ 130,16. A placa do veículo é uma forma importante de identificação e comunicação, garantindo que outros condutores possam reconhecer e compreender as informações sobre um veículo em circulação.

Assim, manter as placas em conformidade com as regulamentações é uma medida de segurança que ajuda a manter a ordem nas vias públicas.

Deixar de registrar ou regularizar o veículo em 30 Dias: infração média

Outra infração que não leva à perda de pontos na CNH é deixar de registrar ou regularizar o veículo dentro do prazo de 30 dias. Assim, essa infração também é considerada média e acarreta em uma multa de R$ 130,16.

Ademais, o registro e a regularização do veículo são importantes para manter um controle eficaz da frota em circulação.

Essa medida não apenas auxilia as autoridades a monitorar os veículos, mas também contribui para a segurança rodoviária, garantindo que apenas veículos adequados e em conformidade com as regulamentações estejam em operação.

Não dar baixa em veículo irrecuperável: infração grave

A infração de não dar baixa em veículo irrecuperável é considerada grave, mas, novamente, não resulta na perda de pontos na sua carteira de motorista.

Assim, a penalidade financeira para essa infração é de R$ 195,23. Dar baixa em um veículo que não pode ser recuperado é uma prática importante para a gestão adequada da frota.

Afinal, isso evita que veículos sem condições de circulação permaneçam registrados e pode auxiliar em questões relacionadas a impostos e regulamentações.

Não atualizar dados do condutor ou do veículo: infração leve

Manter os dados do condutor e do veículo atualizados é essencial para garantir que as informações sejam precisas em casos de necessidade de contato ou notificações.

Dessa forma, não atualizar esses dados é uma infração leve e resulta em uma multa de R$ 88,38. Embora essa seja uma infração menos grave, ainda é importante manter as informações precisas para facilitar a comunicação entre as autoridades de trânsito e os proprietários de veículos.

Fique atento às leis de trânsito!

Conhecer as multas que não rendem pontos na sua carteira de motorista oferece um alívio financeiro para os motoristas, permitindo que se concentrem em manter suas finanças em ordem enquanto continuam a cumprir as leis de trânsito.

No entanto, é fundamental lembrar que evitar infrações e conduzir de forma responsável deve sempre ser a prioridade máxima.

Além disso, o respeito às regras de trânsito não apenas evita multas, mas, o mais importante, garante a segurança de todos os usuários das vias públicas.

Em um mundo movido pela mobilidade, é essencial que cada motorista contribua para a construção de um ambiente de trânsito seguro e organizado.

Portanto, ao pegar a estrada, lembre-se de não apenas evitar multas, mas também de respeitar todas as normas e regulamentos que visam preservar a vida e o bem-estar de todos os cidadãos.

Agora que você já conhece as multas que não rendem pontos na sua carteira de motorista, esteja atento às leis de trânsito, e evite prejuízos e acidentes. Até a próxima!