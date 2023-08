Confira agora o calendário completo

O período de declaração do Imposto de Renda pode ser estressante para muitos contribuintes, mas há uma recompensa esperando por aqueles que têm direito à restituição. A restituição do Imposto de Renda é o valor que o contribuinte recebe de volta caso tenha pago mais impostos do que deveria durante o ano. E, para aqueles que estão aguardando ansiosamente pela restituição do Imposto de Renda 2023, temos todas as informações que você precisa saber.

Calendário da Restituição

Antes de entrarmos em detalhes sobre a consulta e o recebimento da restituição, vamos dar uma olhada no calendário oficial da restituição do Imposto de Renda 2023:

Lote Data de Pagamento 1º 31 de maio 2º 30 de junho 3º 31 de julho 4º 31 de agosto 5º 29 de setembro

É importante ressaltar que o calendário de pagamento das restituições pode sofrer alterações ao longo do ano, então é sempre bom ficar de olho nas atualizações divulgadas pela Receita Federal.

Quem tem direito à Restituição do Imposto de Renda?

Agora que você já sabe quando as restituições serão pagas, é hora de entender quem tem direito a receber esse dinheiro de volta. A ordem de pagamento das restituições segue alguns critérios prioritários, que são:

Idosos acima de 80 anos; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave; Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério; Utilização da declaração pré-preenchida e/ou opção por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes.

Como consultar a Restituição do Imposto de Renda?

Agora que você já sabe se tem direito à restituição do Imposto de Renda, é hora de aprender como fazer a consulta para saber quando o dinheiro estará disponível. A consulta ao 4º lote da Restituição do Imposto de Renda 2023 está prevista para o dia 24 de agosto, a partir das 10h.



Você também pode gostar:

Para realizar a consulta, basta acessar o site oficial da Receita Federal e seguir os passos abaixo:

Acesse o site da Receita Federal Selecione a opção “Meu Imposto de Renda”. Clique em “Consultar a Restituição”. Informe o número do CPF, data de nascimento e ano da declaração (no caso, 2023).

Além da consulta básica, você também pode realizar uma análise mais detalhada da situação da sua declaração, identificando possíveis pendências. Para isso, é possível acessar o extrato de processamento disponível no e-CAC (Portal de Atendimento Virtual da Receita Federal).

Recebimento da Restituição do Imposto de Renda

Após consultar a restituição do Imposto de Renda e verificar que você tem direito ao valor, é importante saber como será realizado o recebimento. Os valores das restituições serão creditados diretamente na conta bancária indicada pelo contribuinte durante o processo de declaração. É fundamental informar corretamente os dados bancários para evitar problemas no recebimento.

Caso ocorram complicações no processo de crédito, como desativação da conta bancária, por exemplo, o dinheiro será disponibilizado por 12 meses no Banco do Brasil (BB). Os contribuintes também têm a opção de reagendar o recebimento dos valores pelo Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil.

Dicas para aproveitar a Restituição

Receber a restituição do Imposto de Renda pode ser uma ótima oportunidade para colocar as finanças em dia ou investir em algo que você deseja. Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo o valor recebido:

Quitar dívidas: Caso esteja endividado, utilizar a restituição para quitar dívidas pode ser uma excelente opção, pois ajudará a reduzir os juros e melhorar sua situação financeira. Investir: Se você não possui dívidas, considerar investir a restituição pode ser uma forma de fazer o dinheiro render e garantir um futuro financeiramente estável. Realizar sonhos: Caso tenha algum objetivo específico em mente, como uma viagem, a compra de um carro ou uma reforma em casa, utilizar a restituição para realizar esses sonhos pode ser uma excelente escolha.

Lembre-se sempre de avaliar suas prioridades e necessidades antes de decidir como utilizar a restituição do Imposto de Renda. Planejar-se financeiramente é essencial para fazer o melhor uso desse dinheiro.