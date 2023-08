Confira agora o que esperar da nova versão da IA

Já sabe o que esperar do ChatGPT-5? Em breve novas mudanças e atualizações vão acontecer na inteligência artificial e os usuários têm grandes expectativas quanto aos avanços que serão alcançados.

Em 2022 aconteceu o surgimento do ChatGPT e o uso dessa inteligência artificial revolucionou o mercado. Aliás, não apenas a produção de conteúdo, mas a forma como os usuários pesquisavam na internet.

A primeira versão foi desenvolvida pela OpenIA e abriu as portas para uma série de concorrentes que utilizam de técnicas e inteligências similares. Dessa forma, fez com que a empresa começasse a pensar em um sucessor, que usuários especulam ser o ChatGPT-5. Ou seja, uma mistura do ChatGPT ou o GPT-5.

O primeiro passo é entender o ChatGPT e a OpenIA antes do ChatGPT-5

Antes mesmo de especular mais sobre o ChatGPT-5 é importante saber e entender melhor o ChatGPT. Assim, a sigla significa Generative Pretrained Transformer e é um modelo de linguagem essencial para treinar a inteligência artificial.

Diferente do que muitas pessoas acreditam, a primeira versão foi lançada em 2018 e com o passar dos anos foi sendo aprimorada e atualizada pelos seus criadores. Com isso, a cada mapeada um novo número na sequência era gerado.

Para entender melhor, veja o exemplo do modelo GPT-3, que foi adaptado e posteriormente virou o GPT 3.5 e serviu de base para a versão do chat que foi lançada em novembro de 2022.

O Chat em questão é capaz de interagir com a linguagem humana e desenvolver respostas a cada comando. Ou seja, você pode fazer uma pergunta de qualquer tipo que a ferramenta buscará em seu banco de dados a melhor resposta.

Como será a atualização do ChatGPT-5?

Em março deste ano o GPT-4 foi lançado para preencher as lacunas do modelo anterior e trazer ainda mais funcionalidades e tecnologia aos usuários. Assim, disponível por meio de uma assinatura mensal e/ou anual, a ferramenta permite que o usuário faça consultas em tempo real na internet. Bem como, aceita prompts a partir de textos ou imagens. Por fim, ainda inclui uma capacidade ainda maior de palavras em cada conversa.



Cada um desses aprimoramentos torna a ferramenta do ChatGPT-5 ou qualquer outra versão um meio ainda mais eficaz. Afinal, o banco de dados da plataforma é aprimorado e consegue ter resultados mais precisos e eficazes.

Mas a pergunta é quando o ChatGPT-5 será lançado?

Com o avanço dessas tecnologias, os usuários insistem em saber quando o ChatGPT-5 será lançado para uso. Mas, de acordo com Sam Altman, que é CEO da OpenAI, não há nenhuma previsão para o lançamento dessa nova versão.

Em uma entrevista concedida em abril de 2023, o CEO revelou que a empresa nem deu início ao treino do ChatGPT-5 e também não tem previsão para iniciar. Ou seja, pode ser que o público ainda precise esperar mais um tempo por novidades.

Ainda assim, isso não elimina a perspectiva de que a empresa investirá ainda mais esforços com o GPT-4. Aliás, espera-se que tenha mais atualizações para essa versão e que ela até mesmo chegue a ser gratuita em algum momento. Mas, como dito, isso ainda não passa de especulação dos fãs da ferramenta.

Descubra quais o recursos previstos para a nova atualização do ChatGPT

Novamente os usuários do ChatGPT seguem com especulações em relação ao ChatGPT-5 e as futuras versões. Então, acredita-se que uma das melhorias previstas é a ampliação para suportar mais tipos e formatos de arquivo, por exemplo, vídeo e áudio.

Além disso, espera-se que tenha uma maior memória de contexto. Afinal, isso faz com que alguns erros ainda sejam cometidos pela inteligência artificial e o público acredita que essas falhas podem ser reduzidas.

Ainda pensando no futuro, nem apenas na versão ChatGPT-5, mas no conceito geral de Inteligência Artificial, há uma grande pretensão de atingir a AGI, ou seja, a inteligência artificial geral.

Esse conceito em IA pode ser equiparado ao potencial cognitivo dos seres humanos. Mas, ainda é um assunto teórico e que vem sendo abordado pela comunidade. Porém, ainda nas especulações, os fãs da tecnologia confiam que o GPT-5 possa sim atingir esse estágio.

Como vimos, até o momento nos restam muitas dúvidas e especulações em relação à nova versão da inteligência artificial. Contudo, podemos continuar admirando os recursos que foram lançados no último modelo, que demonstram que o mercado está buscando constantes evoluções.