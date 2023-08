Confira agora quais são as diferenças para exames de laboratórios

Mais de 90 mil farmácias em todo o país, agora estão autorizadas a realizar, no mínimo, 47 tipos de exames de análises clínicas. Mas, quais são as diferenças entre esses testes em farmácias e os outros?

Esses testes em farmácias incluem desde exames para detectar dengue até um chamado “check-up completo do coração”. Para que você tenha uma noção do que tais exames podem detectar, abaixo, faremos um comparativo com os tradicionais exames laboratoriais.

Quais as características dos testes em farmácias?

São testes rápidos – Realizados em dispositivos de plástico com resultados visuais (semelhantes aos testes de Covid-19) ou em pequenos equipamentos que também fornecem resultados imediatos;

São testes de triagem – O cliente obtém a primeira informação sobre uma condição ou doença e, se for positivo, requer atenção especial, com um teste confirmatório e/ou uma visita a um médico ou centro de saúde.

Usam amostra primária – O farmacêutico coleta UMA gota de sangue, uma amostra de saliva ou de fluídos nasais, que são usadas imediatamente no local; essas amostras não podem ser fracionadas, centrifugadas ou armazenadas.

De maneira geral, os exames de laboratório são mais complexos e abrangem um número significativamente maior de diagnósticos. Além disso, os resultados não tem fornecimento imediato, pois buscam confirmar ou detalhar condições de saúde e usam processos que podem exigir uma quantidade maior de amostras e equipamentos mais complexos para análises.

Produtos são confiáveis, têm qualidade e aprovação da Anvisa

De acordo com a Anvisa, os produtos para “diagnóstico in vitro” são os mesmos já utilizados no país em outros estabelecimentos de saúde. Antes de chegar ao mercado, esses kits e produtos devem comprovar sua qualidade, desempenho e segurança por meio do registro.

A Anvisa ressalta que os resultados desses testes realizados em farmácias não servem como base para tomar decisões médicas. Assim, servem apenas como uma primeira avaliação.

“A farmácia será mais rápida em fornecer um resultado – sempre como triagem – e que poderá ser confirmado ou complementado com outros exames pelo laboratório”, afirma Carlos Eduardo Gouvêa, presidente-executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL).



Outras questões sobre os testes em farmácias

Não tem reembolso do plano de saúde – “No entanto, é possível que isso mude, dependendo de quais tipos de exames forem incorporados no escopo oferecido pelas farmácias”, de acordo com Carlos Eduardo Gouvêa, da CBDL;

Não é preciso pedido médico – O pedido médico não é obrigatório, pois o objetivo dos testes de triagem é justamente orientar sobre a necessidade de buscar auxílio médico. Quando há um pedido, ele pode auxiliar na definição do teste mais adequado;

Sem testes de urina, fezes ou sangue venoso – Essas amostras, como urina, fezes ou outras secreções, não serão utilizadas para exames nas farmácias. Apenas amostras de sangue total (coletadas da ponta do dedo), saliva ou fluido nasal serão utilizadas.

O que é o exame do coração check-up completo?

Segundo Carlos Eduardo Gouvêa, da CBDL, esse “check-up” pode incluir exames para verificar parâmetros como colesterol e triglicérides, além da medição da pressão arterial. “É importante lembrar que a farmácia servirá como um ponto adicional para uma primeira avaliação (triagem) de várias questões de saúde, a fim de educar as pessoas sobre a prevenção de problemas”, afirma ele.

Ele enfatiza, no entanto, que “o médico e outros profissionais de saúde são essenciais e devem continuar sendo consultados, assim como os laboratórios continuarão a oferecer uma variedade de testes de diagnóstico de diferentes complexidades”.

Wilson Shcolnik, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), esclarece: “Não existem ‘check-up cardiológico’ ou qualquer outro tipo de ‘check-up’ em farmácias. O consumidor pode realizar testes individuais de triagem com resultados imediatos”, afirma ele.

Lista de testes em farmácias que estão disponíveis

A Abrafarma liberou os 47 serviços abaixo:

Beta-hCG Hemoglobina Glicada A1c Dengue Antígeno NS1 Check-up Covid Anticorpos Anti-Spike Avaliação Controle de Asma Colesterol Total Dengue Anticorpos IgG IgM Glicemia Glic/Perfil Lipídico Glic/Pressão Arterial Hormônio Luteinizante (LH) Teste Intolerância Alimentar Toxoplasmose Exame coração check-up completo VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório VSR – Vírus Sincicial Respiratório Zika Vírus Anticorpos Adenovírus HIV Covid-19 Anticorpos Covid-19 Antígeno PSA Covid-19 Antígeno + Anticorpos Covid-19 Molecular Ácido Úrico Chikungunya Lactato Malária Sífilis Troponina Cardíaca Ferritina Mioglobina Streptococcus Grupo A Molecular Streptococcus Grupo A Hepatite C Vitamina D Avaliação Controle da Asma Proteína C Reativa Rubéola Dímero-D Dengue Antígeno/Anticorpos Febre Amarela Helicobacter Pylori Influenza Molecular Alergia Alimentar Tipo Sanguíneo Medição de pressão arterial