Confira agora quem tem direito e como realizar a solicitação

O Auxílio Cesta Básica é um programa do governo brasileiro que foi criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Este benefício social foi implementado devido à pandemia causada pelo coronavírus, que agravou ainda mais a situação financeira de muitas pessoas. O objetivo do programa é fornecer cestas básicas de alimentação e kits de higiene para as famílias que precisam de ajuda financeira para se alimentar adequadamente.

O que é o Auxílio Cesta Básica?

O Auxílio Cesta Básica foi criado com o intuito de auxiliar as famílias que não possuem renda suficiente para garantir sua alimentação básica. O valor do auxílio é de R$150,00 mensais, o qual é destinado à compra de alimentos básicos para uma família composta por até cinco pessoas. Essa quantia é uma importante ajuda para garantir a segurança alimentar dessas famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem tem direito ao Auxílio Cesta Básica?

O Auxílio Cesta Básica é destinado a famílias e pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade econômica. Para ter direito ao benefício, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos. Além disso, é necessário que a família esteja cadastrada no Cadastro Único do governo federal e comprove a necessidade de receber o auxílio.

Existem também outras categorias de trabalhadores que têm direito ao Auxílio Cesta Básica, tais como os profissionais do transporte alternativo e escolar, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias turísticos e despachantes documentalistas de trânsito.

Vale ressaltar que cada estado possui suas próprias regras para conceder esse auxílio, portanto é importante consultar as diretrizes específicas do estado em que se reside.

Quais são as regras que impedem de receber o Auxílio Cesta Básica?

Embora o Auxílio Cesta Básica seja destinado a auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade econômica, existem algumas regras que impedem determinadas pessoas de receberem esse benefício. São elas:

Quem já recebe benefício previdenciário, como aposentadoria ou assistência;

Quem está recebendo seguro-desemprego;

Quem está recebendo valores de programas de renda federais, exceto beneficiários do Bolsa Família

Servidores públicos;

Quem está recebendo outros auxílios, como o Auxílio Financeiro aos Profissionais Desempregados do Setor de Bares, Restaurantes e Afins;

Famílias que tiveram renda mensal no último ano.



Você também pode gostar:

É importante observar que essas regras têm como objetivo direcionar o auxílio para as famílias que realmente necessitam dessa assistência.

Como solicitar o benefício?

Para solicitar o Auxílio Cesta Básica, é necessário fazer parte do Cadastro Único. Portanto, aqueles interessados em receber o benefício devem realizar o cadastramento ou atualização dos dados em um posto de atendimento próximo à sua residência. É importante buscar informações junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município para saber se o auxílio já foi liberado e seguir as orientações fornecidas pelo CRAS.

Geralmente, o solicitante deverá preencher um formulário disponível no site do governo estadual. Após a solicitação, o Ministério da Cidadania entrará em contato para informar se o pedido foi aceito e quais serão os próximos passos a serem seguidos.

Como funciona o Auxílio Cesta Básica?

Após solicitar o benefício, a família contemplada receberá mensalmente uma cesta básica. Segundo informações divulgadas pelo governo, o programa tem previsão de oferecer esse benefício por até 12 meses. No entanto, todos os beneficiários deverão apresentar uma declaração ao final do ano, a fim de garantir que receberam corretamente o auxílio.

Para receber o Auxílio Cesta Básica, é necessário que o beneficiário tenha idade mínima de 18 anos, não tenha recebido renda mensal no último ano e não possua imóveis em seu nome. Além disso, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos.

Documentos necessários para o Auxílio Cesta Básica

Para solicitar o Auxílio Cesta Básica, é necessário apresentar alguns documentos. Os principais são:

Documento de identidade como RG e CPF;

Comprovante de residência;

Carteira de trabalho;

Comprovante de atividade profissional.

É importante verificar no CRAS da sua cidade quais são os documentos solicitados, pois podem haver exigências distintas de um estado para outro. Dessa forma, é fundamental ter todas as informações necessárias para realizar o cadastro no sistema do governo.

Como funciona o Auxílio nos estados

Diversos estados brasileiros têm implementado o Auxílio Cesta Básica para auxiliar as famílias em vulnerabilidade econômica. Alguns exemplos são:

Ceará

O estado do Ceará foi pioneiro na criação do Auxílio Cesta Básica. O programa do estado visa oferecer condições para que famílias em vulnerabilidade social possam se alimentar adequadamente. Segundo informações, o valor do benefício é de R$200,00 e é destinado a profissionais atuantes nas áreas de transporte e turismo.

Para ter direito ao auxílio, é necessário ter 18 anos ou mais, residir no Ceará e trabalhar em uma das seguintes áreas: transporte escolar, transporte alternativo, ambulante, feirante, mototaxista, taxista, motorista de aplicativos como Uber, 99 Taxi, bugueiro, guia de turismo e despachante documentalista de trânsito.

De acordo com o governo do Ceará, há um limite de 150 famílias atendidas pelo benefício. Caso o número de inscritos ultrapasse essa quantidade, serão utilizados alguns critérios de prioridade, como chefe ou provedor principal da família (pai ou mãe solo), famílias com filhos menores de idade matriculados e em situação regular na escola, pessoas com deficiência, pessoas com 60 anos ou mais, quilombolas, indígenas e ciganos, além de pessoas com mais tempo de trabalho na atividade profissional.

São Paulo

No estado de São Paulo, o governo tem distribuído cartões-alimentação no valor de R$100,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias beneficiadas são aquelas cadastradas no Cadastro Único e em outros programas sociais. Atualmente, o governo do estado distribui cerca de 2 milhões de cestas básicas mensalmente para famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a secretaria responsável pelo programa, os cartões são destinados exclusivamente à compra de alimentos e itens de primeira necessidade, sendo proibida a compra de bebidas alcoólicas e produtos derivados do tabaco.

Quais itens compõem a cesta básica?

A cesta básica fornecida pelo Auxílio Cesta Básica é composta por alimentos que são acompanhados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Alguns dos alimentos que fazem parte da cesta básica são:

Arroz;

Feijão;

Açúcar cristal;

Farinha;

Batata inglesa;

Tomate;

Banana prata;

Contrafilé;

Leite longa vida;

Pão francês;

Óleo de soja;

Margarina;

Café em pó.

É importante ressaltar que a composição da cesta básica pode variar ao longo do tempo de acordo com as alterações nos preços e nas necessidades da população.

Ademais, o Auxílio Cesta Básica é uma importante iniciativa do governo brasileiro para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, garantindo que elas tenham acesso a alimentos básicos e itens de higiene. É fundamental que aqueles que se enquadram nos critérios de elegibilidade busquem as informações necessárias para solicitar esse benefício junto aos órgãos competentes.

Dessa forma, poderão contar com esse suporte para garantir a segurança alimentar de suas famílias.